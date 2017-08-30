Посольство РФ осудило отказ Эстонии в аккредитации "России сегодня"

ТАЛЛИН, 30 авг — РИА Новости, Николай Адашкевич. Посольство РФ в Таллине осудило отказ Эстонии в аккредитации журналистов МИА "Россия сегодня" на неофициальную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза.
Аккредитацию на это мероприятие запрашивали три корреспондента МИА "Россия сегодня". Им последовательно было отказано в аккредитации. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.
Диппредставительство отмечает, что российская сторона информировала о каждом таком случае на международных площадках, в том числе европейских. "Реакции, к сожалению, не последовало. "В Брюсселе, судя по всему, не готовы осознать, что очевидное ущемление прав российских журналистов в период эстонского председательства откровенно подрывает авторитет Евросоюза", — подчеркивается в документе.
В посольстве напомнили, что на эстонском сайте propastop.ee еще в феврале этого года был опубликован список СМИ, ведущих "антиэстонскую пропаганду". Среди них – Sputnik (входит в состав холдинга "Россия сегодня"), все редакции ВГТРК, порталы Regnum и Lenta.ru, ТАСС, Газета.ru, Первый канал, "Звезда", RT, РБК, НТВ и другие издания. "Никакой реакции со стороны поборников свободы прессы на публикацию черного списка не последовало", — отмечает представительство.
Попытка штаба председательства Эстонии в Совете ЕС аргументировать отказ в аккредитации "Россия сегодня" тем, что российское агентство якобы "занимается пропагандой, а не журналистикой", не выдерживает никакой критики. Ведь такая логика подразумевает, что свобода мнений приемлема лишь до тех пор, пока не подвергает сомнению "генеральную линию" эстонских властей, говорится в документе.
Ранее МИД РФ заявил, что Москва считает откровенной дискриминацией решение властей Эстонии отказать корреспондентам МИА "Россия сегодня" в аккредитации на неформальную встречу глав МИД ЕС, это подрывает авторитет Евросоюза. Российское внешнеполитическое ведомство призвало профильные международные структуры обратить особое внимание на этот вопиющий случай и принять меры для недопущения ущемления прав российских журналистов.