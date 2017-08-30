Посольство РФ осудило отказ Эстонии в аккредитации "России сегодня"

ТАЛЛИН, 30 авг — РИА Новости, Николай Адашкевич. Посольство РФ в Таллине осудило отказ Эстонии в аккредитации журналистов МИА "Россия сегодня" на неофициальную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза.

Аккредитацию на это мероприятие запрашивали три корреспондента МИА "Россия сегодня". Им последовательно было отказано в аккредитации. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.

"Борьба эстонского государства с российскими СМИ, похоже, переступает уже все мыслимые границы. Примеров тому немало. Последний в этом ряду – отказ журналистам "Россия сегодня" в аккредитации на неофициальную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, которая пройдет в Таллине 7-8 сентября", — говорится в поступившим в РИА Новости заявлении посольства.

Диппредставительство отмечает, что российская сторона информировала о каждом таком случае на международных площадках, в том числе европейских. "Реакции, к сожалению, не последовало. "В Брюсселе, судя по всему, не готовы осознать, что очевидное ущемление прав российских журналистов в период эстонского председательства откровенно подрывает авторитет Евросоюза", — подчеркивается в документе.

В посольстве напомнили, что на эстонском сайте propastop.ee еще в феврале этого года был опубликован список СМИ, ведущих "антиэстонскую пропаганду". Среди них – Sputnik (входит в состав холдинга "Россия сегодня"), все редакции ВГТРК, порталы Regnum и Lenta.ru, ТАСС, Газета.ru, Первый канал, "Звезда", RT, РБК, НТВ и другие издания. "Никакой реакции со стороны поборников свободы прессы на публикацию черного списка не последовало", — отмечает представительство.

"Все это выглядит одновременно поразительным и лицемерным на фоне того, что организация "Репортеры без границ" в этом году поставила Эстонию на 12 место в списке из 180 государств по уровню свободы слова. Вызывает недоумение, как запретительные меры и гонения на российские СМИ в Эстонии сочетаются с ценностями и принципами этой организации", — считают российские дипломаты.

Попытка штаба председательства Эстонии в Совете ЕС аргументировать отказ в аккредитации "Россия сегодня" тем, что российское агентство якобы "занимается пропагандой, а не журналистикой", не выдерживает никакой критики. Ведь такая логика подразумевает, что свобода мнений приемлема лишь до тех пор, пока не подвергает сомнению "генеральную линию" эстонских властей, говорится в документе.

Ранее МИД РФ заявил, что Москва считает откровенной дискриминацией решение властей Эстонии отказать корреспондентам МИА "Россия сегодня" в аккредитации на неформальную встречу глав МИД ЕС, это подрывает авторитет Евросоюза. Российское внешнеполитическое ведомство призвало профильные международные структуры обратить особое внимание на этот вопиющий случай и принять меры для недопущения ущемления прав российских журналистов.