ОБСЕ призвала Эстонию пересмотреть отказ в аккредитации "России сегодня"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Представительство ОБСЕ по свободе СМИ призвало Эстонию пересмотреть решение об отказе в аккредитации журналистам МИА "Россия сегодня".

Власти Эстонии отказались предоставить корреспондентам МИА "Россия сегодня" аккредитацию на освещение неформальной встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС 7-8 сентября в Таллине.

"Я призываю Эстонию пересмотреть отказ в аккредитации трем российским журналистам на встрече ЕС", — говорится в сообщении в официальном аккаунте офиса представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира.

I urge Estonia @EU2017EE to reconsider denied accreditation to 3 Russian journalists for #EU #Gymnich meeting. https://t.co/DysyC6hSrd — Harlem Désir (@harlemdesir) August 30, 2017

​Аккредитацию запрашивали три корреспондента, которым последовательно было отказано без объяснения причин. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.

Европейская федерация журналистов считает решение эстонского председательства ЕС "серьезной атакой" на свободу СМИ.

МИД назвал решение властей Эстонии откровенной дискриминацией, которая подрывает авторитет Евросоюза. Российское внешнеполитическое ведомство призвало профильные международные структуры обратить особое внимание на этот вопиющий случай и принять меры для недопущения ущемления прав российских журналистов.