В МИД назвали отказ Эстонии аккредитовать "Россию сегодня" дискриминацией

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Москва считает откровенной дискриминацией решение властей Эстонии отказать корреспондентам МИА "Россия сегодня" в аккредитации на неформальную встречу глав МИД ЕС, это подрывает авторитет Евросоюза, заявило во вторник российское внешнеполитическое ведомство.

Аккредитацию на это мероприятие запрашивали три корреспондента "России сегодня", которым последовательно было отказано без объяснения причин. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.

"С недоумением восприняли решение эстонского председательства в Совете ЕС отказать без объяснения причин журналистам МИА "Россия сегодня" в освещении неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Таллине 7-8 сентября", — говорится в комментарии МИД РФ.

"Откровенная дискриминация одного из крупнейших новостных агентств в очередной раз показывает, чего стоят лицемерные заявления властей Эстонии о приверженности свободе слова и доступа к информации. Вне зависимости от того, является ли это решение самодеятельностью эстонского председательства или согласовано с есовским Брюсселем, запретительные меры Таллина в любом случае подрывают авторитет Евросоюза. Призываем профильные международные структуры обратить особое внимание на этот вопиющий случай и принять меры для недопущения ущемления прав российских журналистов", — отмечается в нем.

Ранее Европейская федерация журналистов назвала решение эстонского председательства ЕС "серьезной атакой" на свободу СМИ.

Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" препятствуют работе СМИ РФ. Так, 12 апреля 2017 года не впустили в Эстонию оператора телеканала РЕН ТВ Илью Омельченко, прибывшего в Таллин для освещения работы форума "Открытой России". Департамент полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) заявил, что Омельченко неправильно назвал цель своего приезда. В "отказных" документах погранслужба указала в качестве причины "отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в стране".

В ноябре 2016 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию российского канала "РТР Планета". В 2016 году из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии на пункте пропуска "Койдула" задержали и аннулировали визы съемочной группы корреспондента ВГТРК Николая Васильева — журналистам выворачивали карманы, просили показать содержимое багажа. Их отпустили через несколько часов, но визы аннулировали. В сентябре 2015 года Эстония отказала во въезде в страну сотруднице МИА "Россия сегодня" Марине Перекрестовой, хотя агентство имеет все необходимые документы для работы. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. Журналист газеты "Комсомольская правда" Галина Сапожникова в августе 2015 года была объявлена в Литве "нежелательной персоной, представляющей угрозу государственной безопасности".

В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования". Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".