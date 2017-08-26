USA Today рассказала, какие сайты любит "российская пропаганда"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В "Альянсе за сохранение демократии", целью которого заявлена "борьба с российской пропагандой", рассказали USA Today, какие сетевые ресурсы, по их мнению, особо интересны Москве.

В организации заявили, что пристально следят за "сетью из 600 Twitter-аккаунтов", которые, с их точки зрения, распространяют "благоприятные для Кремля" новости. Исходными источниками материалов, как правило, являются американские ресурсы правого толка Breitbart News, True Pundit, the Gateway Pundit и Imperialist U, популярный в США телеканал FoxNews, а также СМИ RT и Sputnik.

По мнению представителей организации, Кремль пытается "подорвать" демократические процессы на Западе, тиражируя в социальных сетях новости, которые в перспективе могут оказать влияние на общественное мнение. При этом директор альянса Лора Розенберг заявила, что указанные ресурсы "не обязательно являются частью операции по распространению дезинформации", уточнив, что они могут неосознанно действовать в интересах Москвы, публикуя материалы, которые "Кремль стремится продвинуть".

"Альянс за сохранение демократии" был основан этим летом при содействии германского Фонда Маршалла, тогда же был запущен проект "Гамильтон 68", в рамках которого осуществляется мониторинг вышеупомянутых "600 Twitter-аккаунтов".

Ранее американские СМИ обращали внимание на сомнительный характер деятельности альянса. Так, обозреватель журнала The Nation Джеймс Карден указывал на то, что борьба с "российской пропагандой" в понимании сотрудников организации состоит в том, чтобы не допускать появления в сети материалов с критикой политики Вашингтона.

Карден приводил в пример выборку "пропагандистских и лживых" твитов с сайта "Гамильтон 68". В них, в частности, говорится о том, что в США заключенный погиб из-за пыток, в Конгрессе призвали "уничтожить КНДР", российское посольство в Дамаске подверглось минометному обстрелу, а президент России поздравил десантников с Днем ВДВ.

Журналист отмечал, что ни одна из этих новостей не может быть названа "ложной". "Смысл проекта Фонда Маршалла понятен: любые сообщения, которые могут представить Соединенные Штаты в негативном свете, сегодня приравниваются к распространению российской пропаганды… Гамильтон 68" пытается сузить размеры приемлемого политического дискурса — этот проект несет скрытый посыл, что американцы должны игнорировать неприятные новости, если их источником служат зарубежные СМИ, независимо от достоверности сообщений", — резюмирует журналист.