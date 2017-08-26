ОП обратится в ОБСЕ из-за отказа Эстонии аккредитовать "Россию сегодня"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина намерена обратиться в ОБСЕ в связи с отказом эстонского председательства Евросоюза предоставить корреспондентам "России сегодня" аккредитацию на освещение неформальной встречи глав МИД Евросоюза 7-8 сентября в Таллине.

Аккредитацию запрашивали три корреспондента, которым последовательно было отказано без объяснения причин. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.

"По данному поводу мы обратимся в ОБСЕ. Это не первый отказ властей Эстонии нашим журналистам. В этот раз он еще и совсем беспричинный. Я поражаюсь тому, что в Прибалтике в российских журналистах постоянно видят какую-то угрозу. Эстонские власти постоянно игнорируют один из самых важных демократических принципов европейских стран — свободу СМИ", — сказала РИА Новости Сутормина.

Ситуацию с отказом аккредитовать российских журналистов на мероприятие общеевропейского масштаба она назвала возмутительной. "На мой взгляд, это вдвойне нарушение. Радует, что в этот раз представители Европейской федерации журналистов оперативно отреагировали на этот вопиющий инцидент. Надеемся, что и Совет Европы даст соответствующую оценку и урезонит Таллинн", — подчеркнула Сутормина.

Генсек Европейской федерации журналистов Рикарду Гутьерреш ранее назвал отказ в аккредитации МИА "Россия сегодня" серьезной атакой на свободу СМИ.