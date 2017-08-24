Бахрейн пригрозил уголовным делом телеканалу "Аль-Джазира"

ДУБАЙ, 24 авг — РИА Новости. Власти Бахрейна собираются привлечь к ответственности катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира" за неоднократно выпущенную в эфир информацию от неких правозащитных организациях королевства о пытках политических заключенных в бахрейнских тюрьмах, говорится в сообщении МВД, поступившем в четверг в РИА Новости.

"Упоминаемые правозащитные организации неизвестны, и их деятельность ограничена только анонимными заявлениями, не внушающими доверие. Обвинения, звучащие в этих репортажах, сфальсифицированы и безосновательны. Соответствующие правовые меры будут предприняты в отношении тех, кто распространяет такую ложь, включая телеканал "Аль-Джазира", поскольку подобные действия расцениваются как подстрекательство против властей государства и полиции, наносят удар по гражданскому миру в Бахрейне", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, все полицейские участки в Бахрейне оснащены видеокамерами, которые постоянно ведут запись происходящего. Кроме того, при прокуратуре действует специальное подразделение, которое расследует случаи применения насилия сотрудниками сил безопасности в отношении подозреваемых или заключенных, сообщили в МВД. При этом за прошедшие годы в Бахрейне появилось много независимых правозащитных организаций, в частности, комиссия по правам задержанных и заключенных, подчеркивается в сообщении.

После 2011 года, когда в Бахрейне вспыхнули массовые протесты против правящей королевской семьи Аль Халифа, власти королевства посадили многих деятелей шиитской оппозиции в тюрьму. Антиправительственные организации в своих СМИ неоднократно обвиняли силы безопасности в пытках заключенных, проходящих по политическим статьям. Совет ООН по правам человека в своих докладах обращал внимание на нарушение прав человека в Бахрейне в связи с арестами оппозиционеров.