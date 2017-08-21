Экс-агент ФБР нашел российский след в призывах уволить Макмастера в Twitter

МОСКВА, 21 авг- РИА Новости. Экс-агент ФБР Клинт Уоттс в эфире радио NPR заявил, что за распространением в Twitter призывов к Трампу уволить советника по национальной безопасности Герберта Макмастера стояли "российские боты".

Уоттс, который также является одним из создателей проекта под названием Hamilton 68, призванного отслеживать "российскую пропаганду" в Twitter, считает, что хэштег #FireMcMaster (уволить Макмастера — ред.), распространившийся в соцсети в августе, продвигался "российскими ботами".

По его словам, алгоритм работы по отслеживанию "российской пропаганды" выглядит так: сперва определяются темы, которые освещают "спонсируемые Россией" СМИ, затем изучаются записи "открытых сторонников России". Их Уоттс охарактеризовал как "людей, открыто заявляющих, что они распространяют российскую пропаганду и продвигают российские интересы", не уточнив, кого конкретно он имел в виду.

Далее определяется круг тем, которые наиболее часто затрагиваются в их записях. Затем сайт по определенному алгоритму вычисляет "российских ботов", способствующих распространению этих тем.

Может показаться странным то, что отслеживаемые сайтом "российские боты" концентрируются на внутренних проблемах США, признал Уоттс. Он объяснил это тем, что боты "внедряются" в американскую аудиторию. "Поэтому, если вы посмотрите на самые популярные хэштеги, часто это окажутся хэштеги, популярные среди сторонников Трампа", — заявил он.

В ответ на вопрос ведущего о том, для чего России понадобилось продвигать призывы к увольнению Макмастера, Уоттс заявил, что цель этой кампании — посеять "хаос и разногласия" в руководстве Соединенных Штатов.

Проект Hamilton 68 был запущен в начале августа неправительственной организацией "Альянс по защите демократии", которая существует при поддержке центра German Marshall Fund (GMF). Тот, в свою очередь, частично финансируется правительством США. Сайт отслеживает контент 600 аккаунтов в Twitter, "связанных с операциями по влиянию со стороны России".

Тема информационной борьбы с "российской пропагандой" часто звучит на Западе. Так, в ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. Главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, не приводя при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.