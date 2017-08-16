Посольство России раскритиковало статью Times о "русских хакерах"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Посольство России в Великобритании прокомментировало на своей странице в Twitter статью в газете Times, в которой утверждается, что "русские хакеры" используют wi-fi в отелях, чтобы шпионить за постояльцами.

Дипломаты напомнили, что программа, которую использовали злоумышленники, была разработана Агентством национальной безопасности США, и раскритиковали издание за очередные обвинения в адрес "русских хакеров".

.@NSAGov generously supplies hackers worldwide with tools of trade? Why not — Russians will be declared guilty anyway. pic.twitter.com/p7QjoT0ed7 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 16 августа 2017 г.

"АНБ щедро снабжает хакеров по всему миру инструментами взлома? Почему бы и нет. Виноваты как всегда будут русские", — говорится в записи.

Речь в публикации идет о хакерской группе Fancy Bear, которую западные СМИ обвиняют в связях с Россией. При этом доказательств того, что в ней состоят россияне, нет.

В мае по всему миру прошла масштабная кибератака, которая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Как стало известно, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу АНБ США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.