Стоун раскритиковал американские СМИ за "антироссийскую одержимость"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Кинорежиссер Оливер Стоун во время представления документального фильма "Интервью с Путиным" на Сараевском кинофестивале раскритиковал американские СМИ за предвзятость в отношении России, сообщает Variety.

Стоун заявил, что такие газеты, как Washington Post, New York Times и Wall Street Journal, своими публикациями во многом задающие тон американским телеканалам, занимают откровенно предвзятую позицию в отношении России и ее президента. Эти издания дошли до крайней степени в своей "антироссийской одержимости", считает режиссер.

В качестве примера он привел ситуацию вокруг конфликта на Украине. "После того, как произошли известные события на Украине, я видел информацию, поданную только с одной точки зрения. США признали результаты государственного переворота за считанные часы. Освещение событий в целом с самого начала было антироссийским", — сказал Стоун.

Кроме того, режиссер напомнил о связях крупных американских СМИ и ЦРУ. "Всем известно, что New York Times, Washington Post и ЦРУ долгие годы поддерживают близкие отношения", — сказал Стоун, подчеркнув, что интересы ЦРУ отнюдь не совпадают с интересами США.

Стоун также подчеркнул, что является в первую очередь режиссером, а не журналистом, поэтому при работе над лентой о российском президенте не стремился задавать Путину максимально жесткие вопросы. "Я видел, что получается, если разговаривать с лидерами других стран таким тоном, как будто это допрос в Гуантанамо. Этот способ не работает", — заявил он.

Четырехсерийный документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна основан на серии интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017. В июне фильм вышел на телеканале Showtime. В России фильм был показан в эфире Первого канала под названием "Путин".