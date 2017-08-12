МИД ответил на статью WP о "притеснении" ее корреспондента в России

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. МИД раскритиковал американскую газету The Washington Post за статью о "притеснении" ее корреспондента в России. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства в разделе, посвященном отслеживанию недостоверной информации о России в СМИ.

В министерстве обратили внимание на публикацию издания от 6 августа под названием "Как живется и работается журналистам в России в эпоху Дональда Трампа?" Один из авторов материала, корреспондент The Washington Post Эндрю Рот рассказывает о своем опыте работы в России.

По словам журналиста, в августе 2014 года его якобы обыскали сотрудники Пограничной службы на границе России с Украиной. Пограничники пригрозили отозвать у Рота журналистскую аккредитацию, так как обстоятельства, при которых он въезжал в страну, показались им подозрительными, пишет корреспондент The Washington Post.

Также корреспондент утверждает, что в 2016 году ему позвонили из российского Министерства обороны и предупредили, что возможность участия Рота в пресс-туре в Сирию может зависеть от "тональности" его материала по результатам поездки.

МИД назвал статью The Washington Post "очередным сомнительным пассажем", отметив, что автор не приводит никаких доказательств административного давления на журналиста.

"Автор публикации не приводит ни имен, ни званий сотрудников компетентных ведомств России, якобы оказывавших на него давление. Такого рода надуманные обвинения мы оставляем на совести редакции этой газеты", — говорится в комментарии ведомства.

Министерство иностранных дел в феврале открыло на своем сайте рубрику, посвященную "фейковым новостям" о России. В разделе ведомства опровергаются вводящие в заблуждение материалы различных зарубежных СМИ, включая Times, СNN, Euronews и другие.

Так, в МИДе отвергли обвинение телеканала CNN в том, что российское правительство якобы поставляет оружие движению "Талибан"*. Также министерство уличило британский таблоид The Sun в том, что он опубликовал видео о бесчинствах украинских футбольных болельщиков в Киеве под заголовком "Расизм в России".



*террористическая группировка, запрещенная в России