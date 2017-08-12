Рогозин прокомментировал статью экс-замглавы ЦРУ о России

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Американцы, судя по публикации бывшего замдиректора ЦРУ Джона Маклафлина, видят свое предназначение в том, чтобы вредить России во всем, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Судя по этому материалу в NYT, американцы видят свое предназначение в том, чтобы гадить нам повсюду и во всем", — заявил Рогозин в своем аккаунте в Twitter, комментируя статью Маклафлина в New York Times.

Судя по этому материалу в NYT, американцы видят своё предназначение в том, чтобы гадить нам повсюду и во всём https://t.co/oKShRd6nX2 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 12 августа 2017 г.

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В статье под названием "Как правильно вести себя с Россией" Маклафлин рассказал о своей поездке в РФ в октябре прошлого года для "изучения американо-российских отношений". По его мнению, США не могут "заставить Россию приветствовать НАТО у своих границ", но могут "работать над укреплением единства Альянса и стратегии сдерживания". Маклафлин заметил, что США не могут "уступать России и позволять ей действовать по-своему", но "должны избегать настоящей войны со страной, у которой порог применения ядерного оружия ниже, чем у нас".

В то же время бывший замдиректора ЦРУ заметил, что речи о том, "чтобы вновь разрушить Россию, как это было, когда распался СССР", не идет, но нужно "обуздать самые порочные наклонности" России, сохраняя осторожность в тех сферах, где интересы стран сходятся.