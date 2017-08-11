Телеканал RT упрекнул газету Times в попытках выдать его статьи за "фейки"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российский телеканал RT упрекнул британскую газету Times в попытке преподнести его материалы о достоверных фактах как "фейковые новости".

Редакция RT получила от издания письмо с уведомлением о подготовке статьи, согласно которой RT якобы провоцирует критику в адрес Великобритании, публикуя о себе фейковые новости. В частности, газета намерена описать историю о закрытии британским каналом банком NatWest счетов канала RT UK. Об этом решении банка впервые сообщила в Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян, отметив, что отказ в предоставлении банковских услуг не подлежит пересмотру.

Times утверждает, что приводившееся в материалах RT об этой истории письмо банка было адресовано не администрации телеканала, а британской компании, предоставляющей услуги RT, что там говорилось не о закрытии счетов, а только об угрозе закрытия, а также что позже эта британская компания договорилась с банком, который решил продолжить предоставление ей своих услуг. Газета обращает внимание, что этот инцидент получил широкий общественный резонанс, например глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подобное решение не могло быть принято банком самостоятельно.

В ответном письме в адрес Times, текст которого пресс-служба RT предоставила РИА Новости, телеканал прояснил ситуацию.

"NatWest (значительная доля акций которой принадлежит британскому правительству) осуществлял основные банковские операции RT для Russia Today TV UK Ltd. — продюсерской компании RT UK, которая занимается выдачей зарплаты всем сотрудникам RT UK и практически всеми операциями RT UK", — говорится в письме телеканала.

"В октябре прошлого года банк проинформировал компанию о закрытии (а не угрозе закрытия) всех ее счетов, и это решение было окончательным и не подлежало пересмотру – как и написала Маргарита Симоньян. Эта фактическая информация была предана огласке, скажем, потому, что это были факты и это была новость", — значится в тексте.

Редакция RT заявила, что "Times понадобилось лишь десять месяцев, чтобы раздобыть эту "сенсацию", которую мы сами предложили в октябре". Руководство канала добавило, что будет "с нетерпением ждать, как Times героически попытается сделать из этих фактов фейки", и ожидает по меньшей мере семь статей газеты по этой теме в течение недели.

Год назад Times опубликовала серию из семи критических статей о деятельности Sputnik и RT, материалы выходили в течение недели. В частности, авторы, называя журналистскую работу "информационной войной Путина", дали негативную оценку освещению крушения самолета MH17 Malaysia Airlines, открытию в Великобритании нового представительства информационного агентства Sputnik и представительства фонда "Русский мир".

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян отреагировала на статьи с иронией, выразив удивление столь "малому" количеству публикаций за такой короткий срок. Российские парлаентарии тогда заявили, что критика Times, направленная на Sputnik и RT, спланирована и агрессивно настроена против России. В посольстве России в Великобритании заявили, что озадачены публикацией в газете Times по поводу информационной войны, которую якобы ведет российское руководство.