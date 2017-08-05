Кисляк отреагировал на нападки американских властей на Sputnik и RT

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Бывший посол России в США Сергей Кисляк прокомментировал действия Вашингтона по противодействию агентству Sputnik и телеканалу RT, пишет RT.

По словам дипломата, в США создан механизм, который на законодательном уровне не дает возможность "развивать нормальность" в экономических отношениях с Россией.

"Возьмите пропаганду, когда создается механизм за механизмом для противодействия RT и Sputnik, которые сейчас вдруг стали чуть ли не угрозой гибридного вторжения во многие страны", — передает RT слова Кисляка, сказанные в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сенатор Крис Мерфи раскритиковал Госдепартамент США за нежелание использовать 80 миллионов долларов, выделенные на борьбу с зарубежной пропагандой и "российской дезинформацией". Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян высмеяла американского политика, назвав его "сенатором из старого фан-клуба RT".

В январе разведка США опубликовала доклад о "российском вмешательстве" в американские выборы. Почти половина документа была посвящена деятельности агентства Sputnik и телеканала RT, при этом доклад содержал ссылки на данные по RT пятилетней давности. Глава национальной разведки Джеймс Клэппер на слушаниях в сенате заявил, что "глубоко обеспокоен" деятельностью телеканала, которая, по его мнению, является антиамериканской.

При этом спецслужбы США не стали предоставлять какие-либо доказательства влияния Москвы, сославшись на секретность данных. В ответ на высказывания Клэппера Симоньян заявила, что RT просто освещает происходящие в его стране события.

В среду неправительственный "Альянс по защите демократии", существующий при поддержке частично финансируемого правительством США центра German Marshall Fund (GMF), запустил сайт для отслеживания "российской пропаганды". Под мониторинг, в частности, подпадают сообщения российских СМИ, включая агентство Sputnik и телеканал RT.