СМИ: журналисты возмущены ограничением работы прессы со стороны Макрона

ПАРИЖ, 2 авг — РИА Новости. Французские журналисты возмущены ограничением работы с прессой со стороны Елисейского дворца, в частности намерением администрации президента Эммануэля Макрона вынести за пределы резиденции пресс-зал президентского пула.

В июле во французских СМИ появилась информация о намерении администрации Макрона вынести пресс-зал за пределы Елисейского дворца, поскольку "ненормально", что аккредитованные журналисты в течение дня имеют доступ в резиденцию, хотя дальше курдонёра (парадного двора перед зданием) заходить все равно нельзя.

По словам официального представителя правительства Кристофа Кастанера, Макрон намерен меньше говорить и больше действовать.

"Президент пожелал изменить режим связи с журналистами по сравнению с тем, как это было поставлено у его предшественников. Это его выбор, и никто не может упрекать его в намерении высказываться реже, чем другие", — сказал Кастанер на брифинге в среду, отвечая на вопросы журналистов.

Говоря о ситуации с возможным переносом пресс-зала, он отметил, что читал об этом в СМИ, однако дополнительной информацией не обладает. "В обязанности официального представителя правительства не входят рекомендации президенту и его администрации, как вести работу. Но я услышал ваши замечания и передам их", — заявил Кастанер.

"Вас это до определенной степени тоже касается, поскольку вы наш единственный посредник (в работе с Елисейским дворцом). В этой связи мы хотели бы совершенно четко знать, каковы намерения Елисейского дворца и какими именно причинами объясняется перенос комнаты прессы, которая находилась в здании очень долгие годы", — сказал корреспондент Франс Пресс Эрве Аскен, который несколько лет был заместителем председателя ассоциации журналистов президентского пула.

Он напомнил, что еще во времена президента Франсуа Миттерана пресс-зал был перенесен во флигель с окнами на парадный двор, куда прибывают все гости Елисейского дворца. Журналист также обратил внимание на то, что у президента нет пресс-секретаря. "Контакты крайне ограничены, мы бы хотели гораздо более интенсивного общения с Елисейским дворцом", — сказал Аскен.