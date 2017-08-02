Симоньян о рекомендациях партии Макрона: иначе представляла себе демократию

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян, комментируя рекомендации французским СМИ от движения президента страны Эммануэля Макрона "Вперед" (En Marche!) "не распространять информацию RT и Sputnik", заявила, что иначе представляла себе демократические ценности.

"Партия демократичного президента Макрона демократично советовала французским СМИ "не распространять информацию" RT и Sputnik, потому что мы не сильно любили их кандидата. Я как-то иначе представляла демократические ценности", — говорится в заявлении Симоньян, поступившем в распоряжение РИА Новости.

На сайте движения "Вперед" утверждается, что RT и Sputnik якобы публиковали заведомо недостоверные данные о Макроне в период президентских выборов во Франции. Среди прочего, в тексте содержится призыв к французским и иностранным СМИ "прекратить систематически распространять информацию", поставляемую сайтами RT и Sputnik, "даже если это делается с целью проверки обоснованности подобной информации". В своем заявлении En Marche! также обратилась к руководству крупных социальных сетей, чтобы они "четко обозначили данные сайты как пропагандистские".

В марте советник тогдашнего кандидата в президенты Мунир Манжуби обвинял RT и Sputnik в том, что они "являются первым источником ложной информации" о Макроне.

Штаб Макрона ранее обвинял Sputnik и RT в причастности к распространению информации о наличии у него офшорного счета на Багамах. Sputnik назвал эти обвинения ложными и подделкой, на что Симоньян отметила, что пресс-секретарь Макрона не смог представить ни одного примера "распространения фейковых новостей" российскими СМИ.

Симоньян также заявила, что, следуя логике Макрона, из России нужно выслать все западные СМИ, так как они всегда выступают против президента РФ Владимира Путина и всегда агитируют за российскую оппозицию, пытаясь вмешиваться в выборы. По ее словам, нет никаких доказательств транслирования ложной информации на RT. Она добавила, что навешивание ярлыка "фейковых новостей" на любое новостное сообщение, с которым не согласен Макрон, создает опасный прецедент, который угрожает и свободе слова, и журналистике в целом.