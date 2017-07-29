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Экс-редактор Sputnik потребовал от HuffPost удалить сфабрикованные слухи

05:2829.07.2017
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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Экс-редактор агентства Sputnik Билл Моран потребовал от популярного интернет-ресурса Huffington Post (HuffPost) удалить вслед за Newsweek сфабрикованную информацию о нем.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Ассанж уличил журналиста Newsweek в сочинении рецензий на собственные книги
Ранее онлайн-издание Newsweek было вынуждено по результатам внесудебного соглашения удалить сфабрикованные статьи журналиста Курта Айхенвальда, в которых на основе ошибки экс-редактора агентства Sputnik Билла Морана утверждалось, что Дональд Трамп "сговорился с Россией". Известный американский журналист и писатель, автор онлайн-журнала Newsweek Курт Айхенвальд обвинил в прошлом году тогдашнего кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в том, что тот пляшет под дудку Москвы. Обвинения Айхенвальда основывались на редакторской ошибке Морана, который в своем материале процитировал ошибочный твит, на который спустя короткое время "клюнул" и тогдашний кандидат в президенты Дональд Трамп. Теорию Айхенвальда развенчали его же коллеги на Западе, которые указали на то, что никакой связи между ошибкой Морана и ошибкой Трампа установлено не было. Моран подробно задокументировал попытки Айхенвальда замять дело посулами и угрозами.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне. 19 мая 2017
© REUTERS / Neil Hall
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Моран сообщил в своем блоге, что послал в Huffington Post так называемое письмо с требованием прекратить противоправные действия (cease and desist). В статье Huffington Post научный сотрудник Института исследования внешней политики и экс-агент ФБР Клинт Уоттс пересказывал уже удаленную сфабрикованную статью Newsweek. Он утверждал, что ситуация, в которой Моран и Трамп процитировали один и тот же ошибочный твит, показывает, что "нынешний верховный главнокомандующий иногда использовал "активные меры" русских против своих оппонентов".

Моран указал изданию на то, что слухи, распространяемые Уоттсом, уже дезавуированы. "Вы использовали меня в ваших художественных выдумках на основе шпионских романов на той же неделе, когда стало известно об урегулировании моего дела, это настоящая пощечина. Я требую, чтобы вы немедленно удалили эту часть вашей статьи и извинились. Если вы не сделаете этого, я засужу вас к чертовой матери ровно через две недели", — пишет он в своем письме.

"Я не позволю вам или кому-либо еще клеветать на меня или стряпать теории заговора, связанные с моим именем. Если вы немедленно это не исправите, встретимся в суде", — добавляет Моран.

Главный редактор газеты Комсомольская правда В.Сунгоркин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Главред "КП" об удалении статей Newsweek: американские СМИ заигрались
Комментарием Huffington Post и Уоттса РИА Новости пока не располагает.

Ранее Моран сообщил, что ему удалось добиться выполнения своих требований от издания Newsweek — по внесудебному соглашению, детали которого не разглашаются, были удалены две сфабрикованные статьи Айхенвальда. Моран сумел отстоять свою правоту в ходе юридического противостояния с командой высокооплачиваемых юристов Newsweek.

Моран 10 октября 2016 года обнаружил в интернете выдержки из переписки окружения Хиллари Клинтон — эту переписку, добытую хакерами, выложил сайт Wikileaks. Моран понадеялся на достоверность записи в Twitter, которая широко разошлась в интернете, и процитировал в публикации Sputnik письмо ближайшего советника Клинтон Сидни Блюменталя, который, как ему показалось, признал ответственность экс-госсекретаря США за гибель американцев в ходе теракта в ливийском Бенгази. Через 20 минут Моран понял, что речь шла не о словах Блюменталя, а о статье Айхенвальда, которую Блюменталь цитировал. После этого Моран допустил вторую ошибку, удалив неверную статью без формальной поправки или аннулирования.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Косачев объяснил, что мешает приветствовать удаление лживых статей Newsweek
Вслед за редактором на популярный твит "клюнул" республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп, который процитировал твит в тот же день на предвыборном митинге. Айхенвальд заметил это и сделал вывод, что Sputnik и Трамп координируются или даже получают указания одновременно из Кремля. Айхенвальд утверждал, что этот вывод поддерживают в разведке США.

Статья Newsweek широко разошлась по интернету и тут же навлекла на себя критику. Среди критиков оказалась влиятельная газета Washington Post, которая обычно никоим образом не ставит под сомнения теории американской разведки о "руке Москвы" на выборах. В данном же случае издание прямо заявило, что Айхенвальд "по меньшей мере вводит в заблуждение".

Журналист популярного интернет-ресурса BuzzFeed Джон Пассантино доказал, что Трамп и редактор Sputnik цитировали один и тот же ошибочный твит, широко разошедшийся по интернету, так что предположения о сговоре беспочвенны. Сомнение в теории заговора, придуманной Айхенвальдом, выразили и те СМИ, которые обычно жестко критикуют Россию, в том числе журналистская организация Bellingcat. Журналисты восстановили последовательность событий и продемонстрировали, что Трамп цитировал не статью Sputnik, а дословно приводил все тот же злополучный твит.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
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Автор ряда бестселлеров Айхенвальд даже удостоился отдельной записи на популярном сайте Snopes.com, который целиком посвящен разоблачению теорий заговора, страшилок и популярных заблуждений. Авторы сайта привели подробные доказательства тому, что теория Айхенвальда неверна.

Моран сообщил, что Айхенвальд пытался замять дело, предложив ему работу в престижном американском журнале, а в случае несогласия угрожал, что Моран "разрушит свою карьеру и жизнь" и намекал, что за журналистом следит ФБР. Моран сравнил ситуацию с эпохой маккартизма — печально известным периодом американской истории, когда общество "зачищали" от предполагаемых коммунистов, что сопровождалось массовым шельмованием ни в чем не повинных людей.

Агентство Sputnik первоначально уволило Морана за допущенные им редакторские ошибки, но затем, рассмотрев его ситуацию, предложило ему вернуться на работу, однако тот отказался. Моран ушел из журналистики, закончил обучение на юриста и сдал адвокатский экзамен. По его словам, он намерен заниматься делами о защите чести и достоинства.

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