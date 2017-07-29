ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Экс-редактор агентства Sputnik Билл Моран потребовал от популярного интернет-ресурса Huffington Post (HuffPost) удалить вслед за Newsweek сфабрикованную информацию о нем.
Моран указал изданию на то, что слухи, распространяемые Уоттсом, уже дезавуированы. "Вы использовали меня в ваших художественных выдумках на основе шпионских романов на той же неделе, когда стало известно об урегулировании моего дела, это настоящая пощечина. Я требую, чтобы вы немедленно удалили эту часть вашей статьи и извинились. Если вы не сделаете этого, я засужу вас к чертовой матери ровно через две недели", — пишет он в своем письме.
"Я не позволю вам или кому-либо еще клеветать на меня или стряпать теории заговора, связанные с моим именем. Если вы немедленно это не исправите, встретимся в суде", — добавляет Моран.
Ранее Моран сообщил, что ему удалось добиться выполнения своих требований от издания Newsweek — по внесудебному соглашению, детали которого не разглашаются, были удалены две сфабрикованные статьи Айхенвальда. Моран сумел отстоять свою правоту в ходе юридического противостояния с командой высокооплачиваемых юристов Newsweek.
Моран 10 октября 2016 года обнаружил в интернете выдержки из переписки окружения Хиллари Клинтон — эту переписку, добытую хакерами, выложил сайт Wikileaks. Моран понадеялся на достоверность записи в Twitter, которая широко разошлась в интернете, и процитировал в публикации Sputnik письмо ближайшего советника Клинтон Сидни Блюменталя, который, как ему показалось, признал ответственность экс-госсекретаря США за гибель американцев в ходе теракта в ливийском Бенгази. Через 20 минут Моран понял, что речь шла не о словах Блюменталя, а о статье Айхенвальда, которую Блюменталь цитировал. После этого Моран допустил вторую ошибку, удалив неверную статью без формальной поправки или аннулирования.
Статья Newsweek широко разошлась по интернету и тут же навлекла на себя критику. Среди критиков оказалась влиятельная газета Washington Post, которая обычно никоим образом не ставит под сомнения теории американской разведки о "руке Москвы" на выборах. В данном же случае издание прямо заявило, что Айхенвальд "по меньшей мере вводит в заблуждение".
Журналист популярного интернет-ресурса BuzzFeed Джон Пассантино доказал, что Трамп и редактор Sputnik цитировали один и тот же ошибочный твит, широко разошедшийся по интернету, так что предположения о сговоре беспочвенны. Сомнение в теории заговора, придуманной Айхенвальдом, выразили и те СМИ, которые обычно жестко критикуют Россию, в том числе журналистская организация Bellingcat. Журналисты восстановили последовательность событий и продемонстрировали, что Трамп цитировал не статью Sputnik, а дословно приводил все тот же злополучный твит.
Моран сообщил, что Айхенвальд пытался замять дело, предложив ему работу в престижном американском журнале, а в случае несогласия угрожал, что Моран "разрушит свою карьеру и жизнь" и намекал, что за журналистом следит ФБР. Моран сравнил ситуацию с эпохой маккартизма — печально известным периодом американской истории, когда общество "зачищали" от предполагаемых коммунистов, что сопровождалось массовым шельмованием ни в чем не повинных людей.
Агентство Sputnik первоначально уволило Морана за допущенные им редакторские ошибки, но затем, рассмотрев его ситуацию, предложило ему вернуться на работу, однако тот отказался. Моран ушел из журналистики, закончил обучение на юриста и сдал адвокатский экзамен. По его словам, он намерен заниматься делами о защите чести и достоинства.