Экс-генсек НАТО обвинил ЕС в распространении "дезинформации" о санкциях

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен со страниц Financial Times попытался объяснить якобы "истинные намерения" американских законодателей, принявших новые санкции против России.
Расмуссен с недоумением отмечает, что новые ограничения вызвали протест у союзников Вашингтона в Европе, хотя, по его мнению, санкции следует "приветствовать". Как уверяет экс-генсек НАТО, США лишь стремятся путем санкций остановить "российскую агрессию" на Украине. А что касается "Северного потока – 2", то США "правильно делают", что противостоят строительству газопровода и продвигают экспорт своего СПГ, заявляет он.
Критиков новых санкций Расмуссен называет "сторонниками "Газпрома" и обвиняет в "распространении дезинформации о намерениях сената США". "Вместо того чтобы подрывать санкции, европейцам следует их усилить, для начала продлив их на 12 месяцев, а не шесть", — призвал бывший генсек альянса.
В заключение он завил, что общая цель Европы и США – "обеспечение безопасности в Восточной Европе" — не должна оказаться под "перекрестным огнем различных коммерческих интересов".
Чтобы документ вступил в силу, его еще должен подписать президент Дональд Трамп, но он уже заявлял о желании ввести санкции против России.
Президент России Владимир Путин отмечал, что с помощью законопроекта США пытаются использовать геополитические преимущества в конкурентной борьбе, чтобы обеспечить свои экономические интересы за счет собственных союзников. По его словам, Вашингтон действует "с особым цинизмом".