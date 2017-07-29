Экс-генсек НАТО обвинил ЕС в распространении "дезинформации" о санкциях

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен со страниц Financial Times попытался объяснить якобы "истинные намерения" американских законодателей, принявших новые санкции против России.

Расмуссен с недоумением отмечает, что новые ограничения вызвали протест у союзников Вашингтона в Европе, хотя, по его мнению, санкции следует "приветствовать". Как уверяет экс-генсек НАТО, США лишь стремятся путем санкций остановить "российскую агрессию" на Украине. А что касается "Северного потока – 2", то США "правильно делают", что противостоят строительству газопровода и продвигают экспорт своего СПГ, заявляет он.

Критиков новых санкций Расмуссен называет "сторонниками "Газпрома" и обвиняет в "распространении дезинформации о намерениях сената США". "Вместо того чтобы подрывать санкции, европейцам следует их усилить, для начала продлив их на 12 месяцев, а не шесть", — призвал бывший генсек альянса.

В заключение он завил, что общая цель Европы и США – "обеспечение безопасности в Восточной Европе" — не должна оказаться под "перекрестным огнем различных коммерческих интересов".

В четверг сенат США одобрил закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. В новом законопроекте закрепляются уже действующие ограничения, а также вводятся новые, в основном в сфере энергетики. В Евросоюзе опасаются, что санкции затронут европейские инвестиции в энергетические проекты с Россией. В частности, Германия расценила эти меры как угрозу для проекта "Северный поток-2" и попытку отвоевать европейский рынок для американского сжиженного природного газа. В Берлине американские санкции назвали нарушением международного права и не исключили возможность ответных мер против США.

Чтобы документ вступил в силу, его еще должен подписать президент Дональд Трамп, но он уже заявлял о желании ввести санкции против России.

Президент России Владимир Путин отмечал, что с помощью законопроекта США пытаются использовать геополитические преимущества в конкурентной борьбе, чтобы обеспечить свои экономические интересы за счет собственных союзников. По его словам, Вашингтон действует "с особым цинизмом".