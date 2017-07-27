Американский сенатор на слушаниях об иностранных агентах упомянула RT

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Американский сенатор на слушаниях об иностранных агентах упомянула телеканал RT как пример возможной попытки избежать регистрации в качестве иноагента.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили в январе доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем, данные по RT были в основном пятилетней давности.

"Национальная разведка заявила, что Россия.. что RT America зарегистрирован в качестве некоммерческого предприятия, а не связанного с правительством, очевидно, чтобы избежать регистрации в качестве иностранного агента. Может ли один из вас – мистер Хики, мистер Пристеп – подробно рассказать, почему RT сейчас не зарегистрирован в рамках закона "О регистрации иностранных агентов" (FARA)?", — заявила сенатор Эми Клобушар на слушаниях о FARA и "попытках влияния на выборы в США". Видеозапись слушаний размещена на сайте сената.

"Мне, вероятно, не стоит давать комментарии относительно каких-либо конкретных лиц или организаций. Но, как мне кажется, когда недавно сенат принял закон или внес изменения в закон, он особо выделил СМИ, которыми владеет США, об этом говорилось конкретно. Это говорит мне как прокурору, что целью закона было охватить СМИ, которыми потенциально могут владеть другие государства", — ответил сенатору заместитель генпрокурора США Адам Хикни.

В ответ на это сенатор заявила, что не исключает, что иноагентами могут являться не только российские СМИ, но и СМИ других государств.

Глава национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях в сенате в январе заявил, что "глубоко обеспокоен" деятельностью российского телеканала RT, которая, по его мнению, направлена против Соединенных Штатов. Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя высказывания главы национальной разведки США, заявила, что телеканал просто рассказывает о том, что происходит в его стране.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.