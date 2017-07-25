Ведущий Fox News высмеял американские СМИ за одержимость Россией

Американские СМИ не хотят отпускать тему "российского вмешательства" в президентские выборы, несмотря на то, что зрители уже устали от нее, заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон. Он попытался разобраться, почему журналисты пытаются "скормить" обществу антироссийскую пропаганду, в которую никто не верит. Подробнее — в нашем материале.