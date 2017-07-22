Косачев объяснил, почему не приветствует удаление фейковых статей Newsweek

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Можно приветствовать решение об удалении изданием Newsweek сфабрикованных статей, но риск появления недостоверной информации в американских СМИ остается высоким, пока в США не прекратится антироссийская истерия, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
8.5%Да, хочется понять, из-за чего такая шумиха
30%Сначала читал(а), теперь неинтересно - пишут одно и то же
61.6%Нет, не понимаю, зачем тратить время на эту ерунду
"Можно было бы только приветствовать такого рода решения, если бы не одно обстоятельство. Проблема в том, что десятки тысяч людей, прочитавших в свое время такого рода лживую информацию, так никогда и не узнают, что она была лживой и что ее "сняли с проката", — отметил Косачев.