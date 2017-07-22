Косачев объяснил, почему не приветствует удаление фейковых статей Newsweek

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Можно приветствовать решение об удалении изданием Newsweek сфабрикованных статей, но риск появления недостоверной информации в американских СМИ остается высоким, пока в США не прекратится антироссийская истерия, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

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Ранее издание Newsweek было вынуждено по результатам внесудебного соглашения удалить сфабрикованные статьи журналиста Курта Айхенвальда, в которых на основе ошибки экс-редактора агентства Sputnik Билла Морана утверждалось, что президент США Дональд Трамп "сговорился с Россией".

"Можно было бы только приветствовать такого рода решения, если бы не одно обстоятельство. Проблема в том, что десятки тысяч людей, прочитавших в свое время такого рода лживую информацию, так никогда и не узнают, что она была лживой и что ее "сняли с проката", — отметил Косачев.

По мнению сенатора, "цель была достигнута и она оправдала средства". "Увы… Пока в США не прекратится общая антироссийская истерия, резко снижающая степень критичности соответствующих редакций по отношению к приносимым им материалам, зона риска по-прежнему будет непозволительно широка", — подчеркнул Косачев.