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Скандал с Newsweek не повлиял на кампанию против Трампа, считает политолог

14:2422.07.2017
(обновлено: 14:29 22.07.2017)
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© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Решение издания Newsweek удалить сфабрикованные статьи о "сговоре" президента США Дональда Трампа с Россией является серьезным ударом для тех, кто замышлял кампанию против американского лидера, но она не прекратится, считает российский эксперт, заведующий кафедрой общей политологии Высшей школы экономики Леонид Поляков.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Депутат об удалении Newsweek статей: политика давления на Трампа очевидна
Ранее сообщалось, что издание Newsweek было вынуждено по результатам внесудебного соглашения удалить сфабрикованные статьи журналиста Курта Айхенвальда, в которых на основе ошибки экс-редактора агентства Sputnik Билла Морана утверждалось, что президент США Дональд Трамп "сговорился с Россией".

"Мне кажется, это отдельный эпизод в большой кампании, которую ведут демократы и мейнстримные медиа США против президента Трампа. Безусловно, это, конечно, заметный удар по репутации, да и вообще всего сообщества медиа", — заявил Поляков РИА Новости.

По его мнению, "это вряд ли скажется серьезно на самой кампании, которую ведут против Трампа".

"Им (демократам – ред.) очень важно держаться этой линии для того, чтобы попытаться восстановить репутацию в глазах своих собственных электоратов, потому что, если не это, сам по себе факт проигрыша Хиллари Клинтон оказывается совершенно необъяснимым, и они считают, что они должны дожимать эту идею до конца", — добавил Поляков.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян отреагировала на решение Newsweek удалить статьи о Трампе и России
При этом эксперт считает, что это не только "стратегия оправдания", но и "стратегия наступления" перед промежуточными выборами 2018 года в конгресс и сенат.

"В борьбе против республиканцев за места в сенате и в нижней палате конгресса — в палате представителей — они будут использовать сюжет с якобы русскими следами на всю катушку", — сказал Поляков.

Кроме того, Поляков считает, что о спаде русофобии после удаления изданием сфабрикованных статей говорить также не придется.

Известный американский журналист и писатель, автор онлайн-журнала Newsweek Курт Айхенвальд в прошлом году обвинил тогда еще кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в том, что тот "пляшет под дудку Москвы". Обвинения Айхенвальда основывались на редакторской ошибке Морана. Теорию журналиста развенчали его же коллеги на Западе. Моран же подробно задокументировал попытки Айхенвальда замять дело угрозами.

Экс-редактор Sputnik сообщил в поступившем в РИА Новости заявлении, что ему удалось добиться выполнения своих требований. "Иск был урегулирован без взаимных претензий к моему полному удовлетворению. По внесудебному соглашению Newsweek удалил две статьи Айхенвальда", — написал он. "Что касается возможных вопросов об условиях соглашения, я не буду комментировать. Стороны договорились, что условия будут конфиденциальными", — добавил Моран.

Комментарием Айхенвальда РИА Новости не располагает.

В поисках доказательств
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В поисках доказательств

Мужчина читающий газету на Манхеттене. Архивное фото
© Fotolia / Pio3
Русский заговор, который лопнул. Как разоблачили связь Трампа и русских СМИ
Билл Моран 10 октября 2016 года обнаружил в интернете выдержки из переписки окружения Хиллари Клинтон. Эту информацию, добытую хакерами, выложил сайт Wikileaks. Моран понадеялся на достоверность записи в Twitter, которая широко разошлась в интернете, и процитировал в публикации Sputnik письмо ближайшего советника Клинтон Сидни Блюменталя, который якобы признал ответственность экс-госсекретаря США за гибель американцев в ходе теракта в ливийском Бенгази.

Через 20 минут редактор понял, что речь шла не о словах Блюменталя, а о статье Айхенвальда, которую Блюменталь цитировал. После этого Моран допустил вторую ошибку, удалив неверную статью без формальной поправки или аннулирования.

Вслед за редактором на популярный твит "клюнул" республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп, который процитировал запись в тот же день на предвыборном митинге. Айхенвальд заметил это и сделал вывод, что Sputnik и Трамп координируются или даже получают указания одновременно из Кремля. Журналист утверждал, что с этим выводом согласны в американском разведывательном сообществе.

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Статья Newsweek сразу же стала предметом широкой дискуссии в Сети. Среди критиков оказалась газета Washington Post, которая обычно никоим образом не ставит под сомнения теории американской разведки о "руке Москвы" на выборах. В данном же случае издание прямо заявило, что Айхенвальд "по меньшей мере вводит в заблуждение".

Журналист интернет-ресурса BuzzFeed Джон Пассантино доказал, что Трамп и редактор Sputnik цитировали один и тот же ошибочный твит, широко разошедшийся по интернету, так что предположения о сговоре беспочвенны. Сомнение в теории заговора, придуманной Айхенвальдом, выразили и те СМИ, которые обычно жестко критикуют Россию. Журналисты восстановили последовательность событий и продемонстрировали, что Трамп цитировал не статью Sputnik, а дословно приводил все тот же злополучный твит.

Автор ряда бестселлеров Айхенвальд даже удостоился отдельной записи на популярном сайте Snopes.com, который целиком посвящен разоблачению теорий заговора, страшилок и популярных заблуждений. Авторы Snopes.com привели подробные доказательства того, что теория обозревателя Newsweek неверна.

Моран сообщил, что Айхенвальд пытался замять дело, предложив ему работу в престижном американском журнале, и угрожал последствиями, если редактор откажется от предложения. Экс-сотрудник Sputnik сравнил ситуацию с эпохой маккартизма — печально известным периодом американской истории, когда общество "зачищали" от предполагаемых коммунистов, что сопровождалось массовым "шельмованием" ни в чем не повинных людей.

Агентство Sputnik первоначально уволило Морана за допущенные им редакторские ошибки, но затем, рассмотрев его ситуацию, предложило ему вернуться на работу, однако тот отказался. Моран ушел из журналистики, закончил обучение на юриста и сдал адвокатский экзамен. Теперь он намерен заниматься делами о защите чести и достоинства.

Показательные бои
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Показательные бои
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