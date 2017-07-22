МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает закономерным решение издания Newsweek удалить сфабрикованные статьи журналиста Курта Айхенвальда, в которых утверждалось, что президент США Дональд Трамп "сговорился с Россией"; даже американцам уже надоела эта истерия, и она скоро должна сойти на нет.

Издание Newsweek было вынуждено по результатам внесудебного соглашения удалить две сфабрикованные статьи журналиста Курта Айхенвальда, в которых на основе ошибки экс-редактора агентства Sputnik Билла Морана утверждалось, что президент США Дональд Трамп "сговорился с Россией".

"Во-первых, это закономерно, что это решение (удалить статьи) было принято, а основное — это свидетельство того, что эта истерия, назвать это по-другому нельзя, истерия, которая длится уже много месяцев в Штатах и американской прессе по поводу якобы существующих связей и каких-то договоренностей секретных между Трампом и Россией, она уже стала настолько очевидной и настолько надоела, в том числе самим американцам и обществу, что следует ожидать, мне кажется, что и в дальнейшем градус будет снижаться, потому что уже достигнут предел", — сказал РИА Новости Шафир.

"Как говорится, сенсации высасываются из пальца по малейшему поводу. Случай с Мораном и его коллегой из Newsweek — наглядное тому подтверждение", — добавил он.

Известный американский журналист и писатель, автор онлайн-журнала Newsweek Курт Айхенвальд в прошлом году обвинил тогда еще кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в том, что тот "пляшет под дудку Москвы". Обвинения Айхенвальда основывались на редакторской ошибке Морана. Теорию журналиста развенчали его же коллеги на Западе. Моран же подробно задокументировал попытки Айхенвальда замять дело угрозами.