Ведущая CNN призналась, что устала от новостей про Россию

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ведущая американского телеканала CNN Элисин Камерота в интервью нью-йоркской радиостанции 77 WABC призналась, что устала от бесконечного потока новостей о "связях" между президентом США Дональдом Трампом и Россией, сообщает The Hill.
"Знаете, приходя на работу утром, я частенько молюсь, чтобы "российский след" наконец затмили другие новости", — добавила она.
Подобные комментарии со стороны сотрудницы CNN звучат на фоне "нарастающей вражды" между президентом Трампом и американскими СМИ, пишет издание. Глава Белого дома ужесточил риторику по отношению к журналистам, особенно к CNN, и неоднократно заявлял, что стал жертвой "охоты на ведьм".
Американские СМИ и политики обвиняют команду Трампа в сговоре с Москвой с целью победить на президентских выборах. В конгрессе ведется расследование по поводу "российского вмешательства", следствие также ведет ФБР, но за минувшие месяцы общественности так и не было предоставлено никаких доказательств. Сам Трамп считает, что в избирательный процесс могли вмешаться другие страны. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".