Посольство России в Великобритании раскритиковало Times за статью о хакерах

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Посольство России в Великобритании раскритиковало газету The Times за статью о том, что "российские хакеры" пытались атаковать британские энергосети.

"Журналистика избавляется от такой устаревшей концепции, как доказательства. На смену им пришли памфлеты", — говорится на странице посольства в Twitter.

Journalism is getting rid of outdated concepts like evidence. It is pamphleteering (read @gilliantett, @FT). pic.twitter.com/6n5FOfKUll — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) July 15, 2017

К твиту прикреплена статья The Times под названием "Хакеры, которых поддерживает Россия, пытаются атаковать британские энергосистемы".

В тексте журналисты ни на кого не ссылаются, отмечая лишь, что Совет по вопросам снабжения электроэнергии в июне атаковали группой, у которой "явно имеются связи" с российской разведкой.

Западные СМИ постоянно публикуют статьи о том, что "российские хакеры" атаковали те или иные системы в разных странах. Никаких доказательств они обычно не предъявляют, либо ссылаются на неких неназванных собеседников. Некоторые журналисты уже поплатились карьерой за распространение непроверенных сведений о России (дам ссылку на ту историю с сиэнэн).

Посольство России в Великобритании уже не первый раз обращает внимание на подобные публикации. Зачастую они реагируют на них с юмором. " Слава Богу, на этот раз это не Россия!", — так они отреагировали в мае на статью Times под заголовком "Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй".