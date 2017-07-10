Пушков рассказал, как нужно бороться с "фейковыми новостями"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Свести тенденцию распространения ложных новостей исключительно к идеологическому противостоянию Запада с Россией уже невозможно, это более широкий и более крупный феномен. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в интервью "Парламентской газете".

"По сути, мы имеем дело с созданием параллельной реальности, в основе которой лежит борьба за власть и за сохранение контроля над миром и, в частности, глобальными информационными потоками со стороны той либеральной элиты, которая к этой власти привыкла", — отметил он.

По словам парламентария, само явление fake news вызвано, прежде всего, ненадёжным положением США в мире, их неспособностью обеспечить свою гегемонию традиционными средствами. Борьба за власть обостряется, поскольку у Вашингтона появились реальные соперники, которых раньше не было, — в лице России и Китая, подчеркнул сенатор.

Пушков отметил, что лучшим ответом со стороны России будет не производство собственных "ложных новостей", а указание на бреши в потоке дезинформации.

"Несмотря ни на что, тотальным фронт "фейковых новостей" быть не может, всё равно, так или иначе, в нём есть просветы. Разумеется, это длительный процесс, борьба не на год и не на два", — добавил парламентарий.

Пушков также рассказал, что Совет Федерации уже провел два заседания по изучению этого феномена. Участие в них приняли представители ведущих российских СМИ, эксперты, политологи. По его словам, бороться с ложной информацией должно и государство и общество. Власти уполномочены препятствовать публикации откровенно недостоверных сведений. Общество же, со своей стороны, также должно реагировать. Не позволять безнаказанно говорить или печатать всё, что заблагорассудится.

"Я считаю, что средства массовой информации должны нести ответственность за те материалы, которые они публикуют. Нельзя, чтобы под предлогом свободы слова реализовывалась возможность размещения любых, зачастую просто недостоверных сведений", — резюмировал сенатор.