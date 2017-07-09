В Совфеде сравнили с зависшим компьютером СМИ, пишущие о "русских хакерах"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков сравнил американские СМИ, постоянно муссирующие тему причастности России к кибератакам, с зависшим компьютером.

В пятницу агентство Блумберг сообщило, что хакеры, предположительно связанные с иностранным правительством, взломали компьютерные сети десятка американских электростанций, в том числе АЭС "Волф-Крик" в штате Канзас. Эксперты по кибербезопасности заявили, что не имеют доказательств причастности к атаке какой-либо группировки или государства. Позднее газета Washington Post обвинила "российских хакеров" в данном инциденте, сославшись на "данные высокопоставленных чиновников".

"Главные СМИ США — как зависший комп", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Главные СМИ США — как зависший комп: мир движется, а они все пишут о кознях "русских хакеров". Пора нажать на Reset или сменить программу. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 июля 2017 г.

​Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. Как правило, эти обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

В субботу сам Путин на саммите G20 в Гамбурге заявил, что президент США Дональд Трамп "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. Сам американский лидер пока не комментировал свою беседу с Путиным, ограничившись лишь фразой, что она была "потрясающей" по значимости.