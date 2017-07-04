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Симоньян рассказала о росте числа фейковых новостей в мире

22:0704.07.2017
(обновлено: 22:10 04.07.2017)
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© РИА НовостиГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фотоГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Главред телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече лидеров России и КНР с представителями общественных организаций, деловых кругов и медиасообществ двух стран рассказала о растущем количестве фейковых новостей, которые потом попадают в поле зрения мировых лидеров.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на Третьем форуме СМИ России и Китая. 4 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Симоньян: СМИ России и Китая должны вместе противостоять фейковым новостям

Говоря о сотрудничестве российских и китайских СМИ, Симоньян отметила, что это становится важным, поскольку "мы живём в уникальные времена, когда пресса, так называемая четвёртая власть, в разных странах пытается стать, а иногда становится властью первой и задаёт правила игры, управляет общественным мнением, меняет не просто отношение людей к тому или иному лидеру и государству, а меняет даже ценности, присущие целым обществам".

По ее словам, не все страны становятся жертвами информационных атак и "настоящего информационного терроризма" как Россия и Китай.

"Фейковые новости стали западнёй, в неё попадают миллионы людей, привыкшие доверять крупным медийным именам, которым давным-давно нельзя доверять. Откровенное враньё, которое раньше было уделом бульварных газет, теперь тиражируется уважаемыми СМИ и с их страниц переносится в уста свежеиспечённых мировых лидеров", — сказала Симоньян.

На Третьем форуме СМИ России и Китая в Москве. 4 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Симоньян призвала увеличивать доступ к российским телеканалам в Китае

"Это удобно всем: и прессе, которая это делает, и лидерам. Один из примеров: новый президент Франции (Эммануэль) Макрон и его штаб всё время обвиняют нас в распространении фейков о Макроне", — сказала Симоньян, упомянув телеканал PT, агентства Россия сегодня и Sputnik.

"(Макрон и его штаб) Приводят конкретные примеры этих фейков, только мы их никогда не публиковали, этого просто не было. Но это уже никого не интересует. По-русски это называется "перевести стрелки", — добавила она.

В качестве примера Симоньян также привела историю с перепиской кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Константин Эрнст на Третьем форуме СМИ России и Китая в Москве. 4 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вещание телеканала "Катюша" в Китае начнется уже в 2017 году

По словам Симоньян, Россия неоднократно предлагала Западу вместе бороться с терроризмом. "Запад не хочет вместе. Давайте мы в нашей сфере, в нашей отрасли не будем повторять эту ошибку. Сегодня мы предлагаем вам, нашим китайским коллегам, вместе бороться с терроризмом информационным. У нас есть огромное поле для объединения этих усилий, и это поле непаханое", — сказал она, добавив, что российская сторона готова сделать все необходимое для того чтобы вещание стало доступно в Китае так же, как китайское вещание сейчас доступно в России.

Она также заявила, что со стороны РФ будет оказываться помощь китайским журналистам, и отметила, что канал уже принимал у себя на стажировку китайских коллег. "Мы готовы кратно усилить эту работу, сделать её постоянной", — заверила главред.

"Спасибо большое. Уважаемая госпожа Симоньян очень убедительна, на мой взгляд", — заметил Путин.

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