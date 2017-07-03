The Hill: американские СМИ получают "дивиденды" от распрей с Трампом

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. По мере того как противоборство Дональда Трампа и американских СМИ набирает обороты, рейтинги ведущих телеканалов продолжают расти, пишет The Hill.

Число зрителей телеканала MSNBC, ведущих которого Мику Бжезински и Джо Скарборо раскритиковал президент в своем Twitter, во втором квартале текущего года выросло на 73% в годовом исчислении. Число зрителей в прайм-тайм подскочило на 86% и, таким образом, почти утроилось по сравнению с показателем 2014 года. Сам Скарборо в Twitter сообщил, что последний месяц стал рекордным для его передачи Morning Joe с точки зрения рейтингов.

Телеканал CNN, недавно оказавшийся в центре ряда скандалов, также сумел обеспечить прирост числа зрителей на четверть. Лидирующие позиции в "войне телеканалов" продолжает удерживать Fox News, рейтинги которого в интервале с 20 до 23 часов возросли на 19%.

Отношения администрации Трампа с прессой оставляют желать лучшего: и Белый дом, и журналисты прибегают ко всевозможным уловкам, чтобы выставить себя в более благоприятном свете и бросить тень на оппонентов. В то же время многие эксперты предупреждают о рисках, которые несет все более враждебный подход прессы в отношении администрации, пишет The Hill.

"Мир СМИ получает ряд временных выгод от борьбы, которую они ведут против Трампа, однако это недальновидная и в конечном счете проигрышная стратегия", — считает профессор университета ДеПоу Джеффри Маккол. По его мнению, доверие населения к СМИ находится на невысоком уровне: они не вызывают сочувствия у большей части аудитории даже в тех случаях, когда Трамп позволяет себе резкие выпады в их адрес. Вместе с тем эксперты полагают, что распри между СМИ и Трампом не пойдут на убыль, пока они привлекают новых зрителей, подчеркивает автор.

Президент США подвергся критике после того, как заявил в Twitter, что телеведущая канала MSNBC Мика Бжезински — "сумасшедшая с низким IQ", а ее напарника Джо Скарборо назвал "психопатом". Трамп ранее неоднократно обвинял ряд американских СМИ в публикации "фейковых новостей".