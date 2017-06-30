"Нарушение редакционных стандартов": главные скандалы вокруг CNN

Американский телеканал СNN вещает в 212 странах мира на аудиторию в несколько десятков миллионов человек, однако это не мешает ему достаточно часто оказываться в центре скандалов, последствиями которых являются удаленные публикации, уволенные журналисты и критика со стороны общественности.