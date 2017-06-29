Авторы скандального компромата на CNN ответили на упреки СМИ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Старший стратег по коммуникациям Project Veritas Стивен Гордон в интервью Sputnik International рассказал подробности истории с видеороликами, на которых сотрудники CNN называли обвинения в адрес России пустышкой и чушью.

Первая запись появилась в сети 26 июня. В ней старший продюсер канала Джон Бонифилд заявил, что нет серьезных доказательств того, что Москва влияла на американские выборы. После этого на Project Veritas обрушилась критика. Поскольку Бонифилд занимается вопросами здравоохранения, то многие СМИ, в частности Washington Post, усомнились в том, что он компетентен в политических темах.

"В ответ в следующем ролике мы показали Вэна Джонса (политический комментатор и ведущий телеканала — ред.), которого на CNN крутят постоянно, и который политикой уж точно занимается. И теперь уже он говорит, что все сообщения канала про Россию — это просто "бутерброд ни с чем", — добавил Гордон.

В Project Veritas призвали мейнстримовые американские СМИ прекратить лгать, пообещав в противном случае Project Veritas "взять их за глотку". "Каждый раз, когда вы будете врать, мы будем вас на этом ловить", — резюмировал Гордон.

На прошлой неделе разгорелся скандал вокруг статьи CNN о связях помощника Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Сначала телеканал опубликовал материал, однако позже удалил его, объяснив это не соответствием редакционным стандартам CNN.

Позже также стало известно о том, что CNN покинули три журналиста.