Авторы скандального компромата на CNN ответили на упреки СМИ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Старший стратег по коммуникациям Project Veritas Стивен Гордон в интервью Sputnik International рассказал подробности истории с видеороликами, на которых сотрудники CNN называли обвинения в адрес России пустышкой и чушью.
"В ответ в следующем ролике мы показали Вэна Джонса (политический комментатор и ведущий телеканала — ред.), которого на CNN крутят постоянно, и который политикой уж точно занимается. И теперь уже он говорит, что все сообщения канала про Россию — это просто "бутерброд ни с чем", — добавил Гордон.
На прошлой неделе разгорелся скандал вокруг статьи CNN о связях помощника Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Сначала телеканал опубликовал материал, однако позже удалил его, объяснив это не соответствием редакционным стандартам CNN.
Позже также стало известно о том, что CNN покинули три журналиста.