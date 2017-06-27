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Intercept рассказал о "безрассудстве" американских СМИ в отношении России

23:5727.06.2017
(обновлено: 23:58 27.06.2017)
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© AFP 2017 / Jewel SamadМужчина читает газету на улице в Нью-Йорке, США. Архивное Фото.Мужчина читает газету на улице в Нью-Йорке, США. Архивное Фото.
© AFP 2017 / Jewel Samad

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Увольнение троих сотрудников CNN после размещения статьи о предполагаемых связях команды Трампа с Россией — очередное свидетельство того, что американские СМИ безрассудно относятся к "российской" теме, пишет основатель портала The Intercept Гленн Гринвальд.

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Случай с СNN — далеко не единственный пример того, как СМИ вынуждены признавать, что их сообщения о России, часто основанные на анонимных источниках, оказываются недостоверными. Так, в декабре 2016 года Washington Post сообщила, что "российские хакеры" взломали электросети в штате Вермонт. Многие журналисты и представители Демократической партии забили тревогу, утверждая, что Путин собирается оставить американцев без электричества зимой, иронизирует Гринвальд. Однако в итоге история оказалась ложной от начала до конца, а газета, как выяснилось, перед публикацией не потрудилась даже связаться с предприятием, фигурировавшим в статье.

Другой образец подобного подхода — публикация в британской газете The Guardian, автор которой утверждал, что основатель Wikileaks Ассанж давно и тесно связан с Россией. Недостоверность этого и некоторых других утверждений разоблачили, и газете пришлось добавить в текст статьи опровержение, напоминает The Intercept.

Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Никита Шохов
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Разумеется, оговаривается автор, все СМИ неизбежно допускают ошибки. Однако целый ряд случаев объединяет стремление раздуть и преувеличить "российскую угрозу", поэтому ясно, что о добросовестных заблуждениях журналистов речи не идет.

Причину автор видит, с одной стороны, в больших выгодах, которые приносит публикация алармистских материалов о "связях" Трампа с Россией и угрозе с ее стороны. Среди многочисленных противников Трампа существует спрос на любые материалы, выставляющие президента США в негативном свете безотносительно того, насколько они соответствуют истине.

Другая причина заключается в традиции американских СМИ пренебрегать стандартами журналистики, если речь идет о стране, с которой у США плохие отношения, считает Гринвальд. Кроме того, подавляющее большинство материалов на "российскую" тему основывается на неподтвержденных заявлениях анонимных источников, которые могут в собственных целях предоставлять СМИ полностью ложную информацию, не неся при этом ответственности, подчеркивает он.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Трамп высмеял CNN за удаление статьи о России

К любой информации, которая способна усилить напряженность в отношениях США и России — ядерных держав, — журналисты должны относиться максимально добросовестно и осторожно. К сожалению, в последнее время в американских СМИ господствует абсолютно противоположный, провокационный и опасный подход, констатирует Гринвальд.

Ранее трое сотрудников CNN уволились в связи с публикацией на сайте телеканала и последующим удалением скандальной статьи о якобы имевшихся связях штаба президента Дональда Трампа и его советника Энтони Скарамуччи с российским фондом РФПИ. После этого CNN в своем Twitter высмеял президент США, в очередной раз обвинивший телеканал в публикации "фейковых новостей".

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