Times предсказала британскому авианосцу слежку со стороны России

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Британская The Sunday Times предрекла новому авианосцу королевских ВМС Queen Elizabeth слежку со стороны российских подлодок и самолетов.

Корабль стоимостью три миллиарда фунтов (3,8 миллиарда долларов) должен быть спущен на воду в понедельник, 26 июня. Затем ему предстоит шесть недель испытаний в Северном море.

Со ссылкой на анонимный источник в ВМС Великобритании The Sunday Times пишет, что за первым рейсом Queen Elizabeth, вероятно, будут следить российские военные. Газета предсказывает появление рядом с авианосцем подлодок типа "Акула", разведывательных самолетов Ту-214Р и кораблей класса 864, которые попытаются "получить как можно больше сведений" о новом судне.

Скриншот страницы The Sunday Times Скриншот страницы The Sunday Times

"Мы бы сделали то же самое, если бы они спустили на воду новый большой корабль", — признался собеседник издания.

Поэтому авианосец будут "сопровождать фрегат или эсминец, чтобы помешать российским кораблям подобраться слишком близко". Кроме того, в состоянии готовности будут противолодочные вертолеты и истребители Typhoon.

Британские военные и СМИ ранее с пристальным вниманием следили за передвижением российской корабельной ударной группы во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" во время похода в зону конфликта в Сирии. В Ла-Манше группу сопровождали британские боевые корабли и многоцелевые истребители Typhoon, а пресса сообщала о приближении "Адмирала Кузнецова" едва ли не ежечасно.