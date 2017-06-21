Политический комментатор The New York Times Дэвид Брукс опубликовал колонку, в которой призвал не слишком "увлекаться" расследованием о возможных связях США и России, и напомнил о другом крупном скандале, связанном с первыми лицами США.
На колумниста NY Times ополчились коллеги из-за статьи о "российском деле"
Политический комментатор The New York Times Дэвид Брукс опубликовал колонку, в которой призвал не слишком "увлекаться" расследованием о возможных связях США и России, и напомнил о другом крупном скандале, связанном с первыми лицами США.