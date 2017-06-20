МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ушел от ответа на вопрос о том, почему штаб Эмманюэля Макрона в ходе выборов президента отказался аккредитовать телеканал RT и новостное агентство Sputnik.

"Президент республики выразился по этому поводу. Он сказал, что хотел сказать. Вы, наверное, не думаете, что я буду противоречить моему президенту сегодня, когда я нахожусь в Москве", — сказал Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым на вопрос, почему Sputnik обвиняли в клевете и почему агентству отказывают в аккредитации.

В марте советник тогдашнего кандидата в президенты Макрона Мунир Манжуби выступал обвинениями в адрес Sputnik и RT. Он обвинял RT и Sputnik "в том, что они являются первым источником ложной информации" о Макроне.