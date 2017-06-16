Косачев обвинил страны Запада в информационной войне

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. После того как в ситуацию в Сирии включились ВКС России, западные СМИ стали "всеми правдами и неправдами" принижать результативность этой операции; информационная война мешает объединиться в борьбе с общим врагом, и это на совести Запада, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что главарь запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая по командному пункту в южном предместье Ракки, где находились лидеры ИГ*. Информация о том, что аль-Багдади находился на этой встрече, проверяется.

"Западные СМИ были вынуждены, начиная с 2011 и по 2015 год включительно, придумывать хорошие новости в отношении успехов так называемой западной коалиции в Сирии. На самом деле этих успехов не было… После того как в эту ситуацию включились Воздушно-космические силы Российской Федерации, те же самые западные СМИ стали всеми правдами и неправдами принижать результативность этой операции и говорить, что вот если у нас сейчас не получилось, так это вообще ни у кого получиться не может. Несмотря на очевидные факты, подтверждавшие, что Россия вместе с сирийскими правительственными войсками на порядок более эффективны и результативны", — сказал Косачев.

Он добавил, что началась и продолжается кампания по дискредитации операции 28 мая, "в этом нет ничего неожиданного".

"Идет информационная война, помимо антитеррористической операции, и в этой информационной войне, с точки зрения Запада, все средства хороши. Увы, это мешает нам объединить усилия в противодействии общему врагу. Все это остается на совести наших западных так и не состоявшихся партнеров", — заключил Косачев.

*Террористическая организация, запрещенная в России