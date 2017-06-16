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Ведущий RT America нашел 15 фейков о себе в статье NYT

14:5116.06.2017
(обновлено: 15:06 16.06.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЛоготип телеканала Russia Today. Архивное фотоЛоготип телеканала Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Ведущий телеканала RT America, американский комик Ли Кэмп развенчал 15 ложных и искаженных утверждений о нем в статье The New York Times, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Twitter.

Газета 7 июня опубликовала про Кэмпа заметку, автором которой выступил Джейсон Зиноман.

По словам Ли Кэмпа, сначала заметка в NYT его огорчила: "когда на тебя так бесцеремонно наезжают, то сначала, конечно, раздражаешься и расстраиваешься".

Газета с фейковыми новостями на столе
© Fotolia / DOC RABE Media
Его величество фейк. Добро пожаловать, или Вход запрещен
"Но, читая статью, я вдруг понял, что это же просто пошаговая инструкция для тех, кто хочет писать пропагандистские материалы для самых "уважаемых" СМИ в стране. Я даже рад, что они решили рассказать именно обо мне, теперь я понимаю, как они проворачивают такие махинации. В одной короткой статье я насчитал не менее 15 фактов вранья, манипуляций и надуманных намеков", — написал комик.

Далее Кэмп приводит пошаговую инструкцию о том, "как надо писать пропагандистские материалы для The New York Times", и подробно рассказывает обо всех 15 искаженных утверждениях.

Примеры фейков

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В частности, он приводит такой отрывок из статьи Зиномана: "Лиз Уол — бывшая журналистка RT, которая в прямом эфире объявила об уходе с канала, обвинив RT в том, что своим подходом к освещению российской интервенции на Украину он "обеляет действия Путина". Уол назвала Кэмпа "марионеткой"… Работая в RT, Лиз Уол застала момент, когда в 2014 году состоялась премьера программы Redacted Tonight — по ее словам, шоу по задумке должно было походить по стилю на известную The Daily Show".

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Затем комик опровергает его: "Есть тут одна проблема… Это утверждение — неправда. Лиз Уол уже не работала на RT America, когда состоялась премьера Redacted Tonight. Лиз Уол уволилась 5 марта 2014 года, а первый выпуск Redacted Tonight вышел в конце мая 2014 года. Ну, Уол и Зиноман всего-то на три месяца ошиблись. Но я не виню Зиномана в том, что он не заметил нестыковок в неверной информации, которую предоставила Уол, ведь для этого понадобилось бы один, а то и целых два раза залезть в Википедию. Разве у кого-то есть на это время?! Столь грубые ошибки говорят не только о недобросовестном отношении автора к своей работе, но и о его стремлении представить меня и мою передачу в определенном свете".

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Кэмп также приводит начало заметки Зиномана: "На прошлой неделе американский комик, любитель едкой сатиры и сторонник левых взглядов Ли Кэмп посвятил шесть минут своего шоу Redacted Tonight конспирологической теории, согласно которой утечку электронной переписки во время американских выборов устроили не российские хакеры, а Сет Рич, сотрудник национального комитета Демократической партии США (DNC), убитый в результате неудачной попытки ограбления".

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После чего комик задает вопрос читателю: "Вы наверняка подумали, что этот чудак Ли Кэмп в своей передаче отстаивал конспирологическую версию смерти сотрудника DNC Сета Рича, хотя уже давно доказано, что это полная ерунда".

"На самом же деле в своей передаче я как раз ставил под сомнение версию о том, что Сета Рича убили из-за взломанной переписки. Можете сами убедиться, посмотрев этот фрагмент программы", — отметил Кэмп.

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