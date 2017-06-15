Захарова отметила важное значение фильма Стоуна о Путине

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя фильм американского журналиста Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине, заявила, что возможность руководства РФ излагать свою позицию не в пересказе, а напрямую важна, поскольку дает альтернативную информацию американской аудитории, которой Россию показывают как потенциального агрессора.

Фильм Оливера Стоуна о Путине выходит на этой неделе на телеканале Showtime. Интервью для него записывалось с июля 2015 года по февраль 2017-го.

"Думаю, что, конечно, прямая речь, возможность России и ее политическим деятелям, руководству, официальным лицам, излагать свою позицию не в пересказе журналистов, а напрямую является очень важным способом пробиться к американской аудитории с одной целью — не для того, чтобы повлиять на их мнение, а просто для того, чтобы у них была альтернативная информация", — сказала Захарова на брифинге, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать первые три серии фильма о Путине.

По словам Захаровой, то, что в Москве читают в американских СМИ о России, "повергает в ужас".

"Это извращенная, обрывочная, часто компилированная информация, которая служит только одной цели – сформировать уже заданный образ России в качестве потенциального агрессора", — отметила дипломат.