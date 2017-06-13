Додон назвал провокацией план запрета российских новостных телепрограмм

КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что инициатива Демократической партии страны об исключении из молдавского телеэфира информационных программ российских телеканалов – это очередная провокация в адрес России, "стратегического партнера" республики.

Ранее Демократическая партии Молдавии зарегистрировала в парламенте законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе якобы российской. Спикер парламента Андриан Канду уточнил, что планируется исключить из эфира "новости и политико-аналитические передачи" России и других стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

"Очередная провокация Демпартии и контролируемого ею парламентского большинства в адрес нашего стратегического партнера — Российской Федерации. Заявляю со всей ответственностью, что сегодняшний законопроект о так называемой "пропаганде", зарегистрированный демократами, не будет промульгирован (утвержден – ред.) президентом Молдавии", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

По его мнению, этот очередной, после высылки российских дипломатов, "демарш ставит перед собой цель сделать все возможное, чтобы поссорить Молдавию с Россией".

"Не пройдет. Мы понимаем, что подобные действия не исходят исключительно изнутри страны. Уверен, в их основании лежат четкие указания со стороны западных кураторов. Кстати, в самом Брюсселе, как и на территории практически всех стран ЕС, цензура средств массовой информации практически отсутствует. Зато в странах, над которыми установлено внешнее кураторство, такого рода действия не только приветствуются, но и навязываются", — подчеркнул Додон.

Он еще раз отметил, что "данный законопроект не пройдет… будут настаивать на импичменте — я всегда готов доказать, что воля народа на нашей стороне".

Ранее в парламенте уже обсуждался законопроект об ограничении ретрансляции информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия).

ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США), оппозиция, гражданское общество Молдавии выступили против принятия этих поправок. Позже депутаты парламента утвердили в окончательном чтении поправки к кодексу о телевидении и радио, исключив пункт о запрете на вещание информационных программ иностранных телеканалов.