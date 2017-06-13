В Модавии зарегистрировали законопроект о запрете российских телепрограмм

КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. В парламенте Молдавии зарегистрирован законопроект Демократической партии страны по изменяю и дополнению Кодекса о телевидении радио, который предполагает защиту информационного пространства от якобы пропаганды и исключении из эфира информационных программ российских телеканалов, сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа республики.

Ранее глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк уточнил, что "законопроект не предполагает закрытие каналов, ретранслируемых в стране", планируется лишь ограничить распространение "информационного контента", через который якобы "осуществляется пропаганда".

"Проект, предложенный Демократической партией, позволяет телеканалам размещать информационно-аналитические программы, новости и передачи на военную тематику только стран-членов ЕС, США, Канады, а также других государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число не входит и Россия – ред.)", — отметили в пресс-службе парламента.

Ранее в парламенте уже обсуждался законопроект об ограничении ретрансляции информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия).

ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США), оппозиция, гражданское общество Молдавии выступили против принятия этих поправок. Позже депутаты парламента утвердили в окончательном чтении поправки к кодексу о телевидении и радио, исключив пункт о запрете на вещание информационных программ иностранных телеканалов.