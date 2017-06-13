Додон раскритиковал идею ограничения в Молдавии российских телепрограмм

КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон выступил категорически против инициативы Демократической партии Молдавии об исключении из эфира информационных программ российских телеканалов; он пообещал блокировать эту инициативу.

Ранее глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк заявил, что партия зарегистрирует во вторник в парламенте законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе якобы российской; спикер парламента Андриан Канду уточнил, что планируется исключить из эфира "новости и политико-аналитические передачи" телеканалов РФ.

"Нынешняя законодательная инициатива демократов — это очередная попытка показать свою проевропейскость и антироссийскую риторику. Выступаю категорически против этого законопроекта. Плохому танцору, знаете, что мешает… При чем тут российские телеканалы?", — сказал Додон.

Он подчеркнул, что до сих пор демократы развивали российский "Первый канал", чтобы укреплять свои позиции. "А сейчас? Действуют по чьей-то указке. Мне очень интересно, как на это отреагирует Брюссель", — сказал Додон.

Президент Молдавии подчеркнул, что намерен заблокировать всеми возможными методами эту инициативу. "Я не буду подписывать ни после первой попытки (голосования в парламенте – ред.), ни после второй. Хотите дойти до референдума – давайте", — сказал Додон.