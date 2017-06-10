МИД прокомментировал статью Welt о "примитивной российской пропаганде"

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российское Министерство иностранных дел раскритиковало немецкую газету Die Welt за статью о деятельности немецких редакций телеканала RT и агентства Sputnik. Комментарий ведомства опубликован на его сайте в разделе, отслеживающем недостоверные публикации о России в СМИ.

Основной посыл статьи Welt заключается в том, что RT Deutsch и Sputnik в Германии занимаются "примитивной пророссийской государственной пропагандой", а не журналистикой, и "лучший" способ решения этой "проблемы" — бойкот обоих источников, отметили в МИД.

"В этой связи еще раз заявляем, что журналисты RT Deutsch и Sputnik имеют официальную аккредитацию в ФРГ и осуществляют свою профессиональную деятельность в строгом соответствии с законодательством. Их работа абсолютно легитимна, претензий к ним со стороны властей не поступало", — подчеркнули в российском ведомстве.

В МИД также усомнились, насколько уместны упреки редакции немецкой газеты в адрес российских СМИ, если сами сотрудники Die Welt связаны обязательством "поддерживать трансатлантический Союз и солидарность в обществе свободных ценностей с США".

Российские дипломаты обратили внимание и на то, что пользователи русскоязычного сегмента Twitter говорят о навязчивой рекламе российской редакции другого немецкого СМИ — телерадиокомпании Deutsche Welle.

"Вокруг России одни враги? Тогда вам сюда. Новости без прикрас и без истерики". Полагаем, что этот маркетинговый ход заслуживает единственно верное определение — "немецкая пропаганда проще простого…", — добавили в МИД.

Министерство не раз выступало с опровержениями информации, публиковавшейся в западных СМИ. Так, "героем" специального раздела, посвященного недостоверным новостям о России, становился британский таблоид The Sun, выпустивший статью о фанатских беспорядках в Киеве под заголовком "Расизм России". Кроме того, МИД реагировал и на публикации о "вмешательстве" России в предвыборные кампании западных стран.