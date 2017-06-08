Глава чешской контрразведки рассказал об информационной войне с Россией

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские власти ведут информационную войну в Чехии, заполоняя медиа-пространство большим количеством информационного балласта, утверждает директор чешской контрразведки BIS Михал Коуделка. Такое мнение он выразил в интервью HlídacíPes.org.

По его словам, целью пророссийских СМИ является стремление заполнить медиа-пространство большим количеством информационного балласта, который должен лишить простых граждан точки опоры.

"Ничего не ясно, существует альтернативная правда… На реальную основу накладывается опасная дезинформация…", — пояснил он.

По его словам, постоянно провоцируется ощущение того, что на самом деле реальность — другая, что вокруг обман, что демократия слаба, а западное общество во главе с Евросоюзом и НАТО пронизано коррупцией и бюрократией.

Коуделка отметил, что подобное происходит по обе стороны воображаемых баррикад. "Запад тоже должен действовать, что он и делает. Что касается контрразведывательных служб, то они должны противостоять подобным явлениям, вовремя распознавать потенциальные риски", — добавил разведчик.

При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, "в какой среде Россия чаще всего создает свои (дез)информационные структуры в Чехии", он отметил, что в интернете, а потому необходимо учить защищаться даже самых маленьких пользователей.

"Интернет — свободная среда, где можно распространять, в общем-то, что угодно", — пояснил он.

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Западные политики периодически обвиняют российские власти в ведении информационной войны с использованием СМИ. Они утверждают, что дезинформация ведется путем распространения фейковых новостей, однако российская сторона отрицает подобные нападки.