Бывший сенатор раскритиковал CNN за освещение скандала вокруг России

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Экс-глава администрации президента США Джорджа Буша-старшего, бывший сенатор Джон Сунуну в эфире CNN раскритиковал телеканал за предвзятое освещение расследования о "вмешательстве" России в выборы в США.

В интервью ведущей программы "New Day" Алисин Камероте Сунуну отметил, что ее заявления о "связях" президента США Дональда Трампа с Россией основаны на гипотезах. Бывший чиновник попросил Камероту предоставить доказательства, подкрепляющие ее рассуждения, однако та не смогла ничего ответить.

Экс-глава администрации Джорджа Буша—старшего обвинил ведущую в том, что она пытается навязать в ходе интервью определенную версию событий. Камерота мотивирована людьми, "которые стараются найти оправдание крайне неудачной кампании демократов в ходе президентских выборов", полагает Сунуну.

Ссылаясь на свой опыт работы в администрации Белого дома, политик отметил, что контакты высокопоставленных американских чиновников с послами иностранных государств являются нормальной практикой.

Кроме того, Сунуну скептически относится к расследованию о "вмешательстве" России в президентские выборы в США. По его словам, расследование длится уже семь месяцев, однако не было предоставлено ни одного доказательства.

Спецслужбы США обвиняют Россию в попытке повлиять на президентские выборы в США в ноябре 2016 года. В Кремле неоднократно опровергали подобные заявления Вашингтона и указывали на бездоказательность обвинений.

Для расследования предполагаемых "связей" президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией в мае был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Собственные расследования ведут параллельно комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.