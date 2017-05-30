RT ответил на обвинения Макрона видеороликом

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. RT записал видеоответ на критику телеканала со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.

В ролике продемонстрированы выдержки из репортажей четырех корреспондентов телеканала, снятых в зонах боевых действий. Показаны трансляции Уильяма Уайтмана из Ливии, будни военкоров Марии Финошиной и Мурада Газдиева, а также работа Полы Слиер, прошедшей с камерой многие горячие точки мира.

В понедельник на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон объяснил, что не допустил сотрудников RT и Sputnik в предвыборный штаб в связи с тем, что "они распространяли ложную информацию и клевету". При этом он подчеркнул, что "все журналисты, в том числе российские, доступ к штабу имели".

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова президента Франции отражением "антироссийской кампании" и отметил, что подобные заявления ничем не оправданы.