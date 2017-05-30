"Предъявите факты": Лавров прокомментировал слова Макрона про Sputnik и RT

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона, обвинившего российские СМИ RT и Sputnik в распространении "ложной информации и клеветы", отражают инерцию антироссийской компании, начатой еще прежней администрацией Белого дома, считает глава российского МИД Сергей Лавров. При этом он отметил, что нет никаких фактов, подтверждающих правоту французского лидера.

Что говорил Макрон

С обвинениями в адрес российских СМИ президент Франции выступил накануне на совместной пресс-конференции с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Russia Today и Sputnik — они распространяли ложную информацию, клевету, и я считаю, что они не имели места в моем предвыборном штабе, а все журналисты иностранные, в том числе российские, имели доступ к моему штабу", — сказал французский президент, отвечая на вопрос о том, почему журналистов RT и Sputnik не пустили в его предвыборный штаб.

В Кремле с этой оценкой не согласны, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, что штаб Макрона отказал Sputnik France и RT в аккредитации, стало известно в день первого тура выборов президента Франции, 23 апреля. Тогда команда кандидата в президенты обвинила эти СМИ в распространении информации о наличии у Макрона офшорного счета на Багамах. По данным агентства Франс Пресс , которое ссылалось на движение "Вперед", эта информация якобы активно распространялась по соцсетям "страницами сторонников" президента США Дональда Трампа, а также "аккаунтами, близкими к сайтам, которые поддерживают российского лидера Владимира Путина".

Sputnik назвал эти обвинения ложью и подделкой, а главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что пресс-секретарь Макрона не смог представить ни одного примера "распространения фейковых новостей" российскими СМИ.

"Инерция антироссийской кампании"

На пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел России и Нигерии журналисты попросили Лаврова прокомментировать высказывание Макрона об RT и Sputnik.

"Я думаю, что здесь, в этих оценках, отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы и которая захватила ряд других стран, в том числе в Европе. И из этой инерции наши западные партнеры никак не могут выбраться", — сказал российский министр.

Он напомнил, что не так давно подобными обвинениями в адрес RT и Sputnik занималась британская структура Ofcom и, по ее оценкам, никаких нарушений журналисткой этики обнаружено не было.

Глава МИД также прокомментировал и другие обвинения, выдвигаемые против России. По его словам, главное здесь то, что в них нет ни одного конкретного факта.

"Мы не видим ни одного конкретного факта ни про хакеров, ни про какие-то закулисные дела по вмешательству в выборы чуть ли не всех стран западного мира, ни по вопросу, который связан с обвинениями в нарушении прав представителей ЛГТБ в Чечне или другой части Российской Федерации. Ни одного конкретного факта, ни одной фамилии", — сказал Лавров.

"Если будут факты и будут фамилии, то и наши ответы тогда будут конкретные. Но, повторю еще раз, никакого отношения к подавляющему числу обвинений мы вообще не имеем. А если что-то и есть конкретное, то предъявите, пожалуйста, факты".

"Дешевый водевиль"

На обвинения Макрона ответила и главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян.

"Вот это уже моветон. Поднимаю бокал крымского за то, чтобы новоиспеченный французский президент перестал врать про RT и Sputnik. Разрыв Макрона. Дешевый водевиль про RT и Sputnik в исполнении французского президента", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

В комментарии программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" Симоньян добавила, что по логике Макрона "из России нужно выдворить вообще все западные СМИ, потому что абсолютно все западные СМИ, абсолютно всегда против Путина и всегда агитируют за российскую оппозицию, тем самым, безусловно, пытаясь вмешиваться в наши выборы".

Симоньян подчеркнула, что "ни одного ложного сообщения на RT не было ни разу, никаких доказательств не существует", поэтому с тем, кто говорит обратное, в том числе из окружения Макрона, телеканал собирается судиться. Также за свои слова в адрес RT придется отвечать и тому участнику программы, "который объявил нас в федеральном эфире лживыми пропагандистами".

"Навешивая ярлык "фейковых новостей" на любое новостное сообщение, с которым он не согласен, президент Макрон создает опасный прецедент, который угрожает и свободе слова, и журналистике в целом", — подчеркнула Симоньян.

Кто распространял слухи

В начале апреля об истории с распространением слухов об офшорах Макрона написала французская газета Le Monde. Как утверждалось в статье, первоисточником информации об офшорах был анонимный имиджборд 4chan, где некий пользователь опубликовал два документа, которые, по его мнению, обличают Макрона. При этом аноним заявил, что якобы передавал эти данные французскими журналистами, но они не стали их распространять.

Пользователи 4chan не впервые устраивают политический скандал. Ранее они составили фейковое досье с "компроматом" на Трампа. Текст "секретного документа" передали американскому политическому обозревателю Рику Уилсону, а тот, в свою очередь, отправил эти данные в ЦРУ.