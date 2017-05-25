Колумнист WP признал справедливость слов журналиста Sputnik о бюджете США

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Колумнист американской газеты Washington Post Дана Милбанк признал, что журналист Sputnik Эндрю Файнберг задал справедливые вопросы во время обсуждения проекта американского бюджета.

Ранее в Белом доме прошел брифинг для прессы, где директор Административно-бюджетного управления Мик Малвейни рассказал о планах администрации Трампа по бюджету на 2018 финансовый год.

Как пишет Милбанк, репортер Sputnik Эндрю Файнберг "отчитал" чиновника из-за "жесткого" проекта бюджета, в частности, урезания налоговых льгот для нелегальных мигрантов. Так, администрация предложила лишить их льгот по уходу за детьми. Файнберг на это заметил, что фактически администрация Трампа предлагает лишить льгот и многих американских граждан, поскольку родившиеся в Соединенных Штатах дети получают гражданство вне зависимости от того, кто их родители.

Малвейни заверил корреспондента, что для таких детей предусмотрены "другие всевозможные программы", однако в разговор вмешался другой журналист, заявив, что Белый дом сокращает и эти программы.

Милбанк называет Sputnik "органом российской пропаганды" и "организацией, спонсируемой режимом Владимира Путина".

Как отмечает колумнист WP, Файнберг будет прав, если напишет в материале для Sputnik, что в бюджете США не предусмотрены налоговые льготы по уходу за ребенком для "нелегально находящихся в США родителей, даже если их дети — американские граждане".

Предложенный президентом США проект бюджета сам по себе содержит много нестыковок и основывается на неверных экономических прогнозах. Скорее, сами предложения Трампа по бюджетной политике "являются пропагандой", заключает Милбанк.