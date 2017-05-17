МИД назвал очернительством статью NZZ о "российском вмешательстве"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. МИД России раскритиковал швейцарскую газету Neue Zürcher Zeitung ("Нойе Цюрхер Цайтунг") за публикацию статьи с безосновательными утверждениями о якобы вмешательстве России в предвыборные кампании западных стран. Комментарий МИД опубликован на сайте ведомства в разделе, отслеживающем недостоверную информацию о России в СМИ.

В статье NZZ под названием "Путин ведет войну против Запада" утверждается, что "российское правительство" организовало хакерские атаки, чтобы подорвать демократические выборы во Франции и США. Следующей целью хакеров станут парламентские выборы в Германии в сентябре этого года, пишет автор статьи Андреас Рюш.

Однако автор не приводит конкретных фактов. Он лишь заявляет о "многочисленных косвенных доказательствах" и ссылается на "оценку" западных спецслужб и "различных фирм, специализирующихся на компьютерной безопасности". При этом Рюш признает, что "со стопроцентной гарантией" установить происхождение хакерских атак невозможно, однако все равно возлагает вину на Кремль.

"Приходим к выводу о том, что и "Нойе Цюрхер Цайтунг" начинает отказываться от основополагающих принципов профессиональной журналистики, от объективного и беспристрастного освещения событий, переходя к ведению откровенной информационной войны против России", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИДе отметили, что подобные публикации наносят ущерб "позитивному имиджу швейцарских СМИ".

С точки зрения ведомства, статья Neue Zürcher Zeitung не что иное, как "очернительство". Россия защищает нормы международного права и хакерскими атаками не занимается, напомнили в МИДе.