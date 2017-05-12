МИД России опроверг фейк CNN о "троллинге" Белого дома

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. МИД России раскритиковал американский телеканал CNN за статью о фотографиях главы ведомства Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующий комментарий опубликован на сайте министерства в разделе, отслеживающем недостоверную информацию о России в СМИ.
CNN заявляет со ссылкой на "источники", что Москва якобы обвела Вашингтон вокруг пальца, опубликовав совместные снимки Лаврова и Трампа. Телеканал утверждает, что фотографии не подлежали обнародованию, и Белый дом "негодует" из-за их появления в открытом доступе. В статье также приводится цитата, опять же, анонимного "представителя" администрации Трампа: "Они надули нас. В этом-то и проблема с русскими — они лгут".
В Москве отметили, что мнение неназванного "чиновника" из Белого дома почему-то расходится с официальной позицией ведомства.
"Сфабрикованная упомянутым СМИ низкопробная информационная фальшивка совершенно поблекла на фоне брифинга официального представителя Белого дома, состоявшегося непосредственно в день обсуждаемого телеэфира", — сказано в сообщении российского МИД.
"Остается резюмировать, что уже не первый информационный казус на CNN вновь со всей очевидностью продемонстрировал отсутствие у телеканала как серьезных "источников" в нынешнем Белом доме, так и профессионального ответственного подхода к журналистской деятельности", — подытожили в МИД.
Ранее официальный представитель министерства Мария Захарова раскритиковала реакцию американских СМИ на появление фотографий из Белого дома. Она назвала поведение журналистов "истерикой" и "интеллектуальной агонией".