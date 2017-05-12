МИД России опроверг фейк CNN о "троллинге" Белого дома

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. МИД России раскритиковал американский телеканал CNN за статью о фотографиях главы ведомства Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующий комментарий опубликован на сайте министерства в разделе, отслеживающем недостоверную информацию о России в СМИ.

"У нас вызвала искреннее удивление очередная бесстыдная ложь, распространенная 11 мая сего года американским телеканалом CNN под заголовком "Белый дом в ярости после троллинга российскими фото из Овального кабинета", — говорится в сообщении ведомства.

CNN заявляет со ссылкой на "источники", что Москва якобы обвела Вашингтон вокруг пальца, опубликовав совместные снимки Лаврова и Трампа. Телеканал утверждает, что фотографии не подлежали обнародованию, и Белый дом "негодует" из-за их появления в открытом доступе. В статье также приводится цитата, опять же, анонимного "представителя" администрации Трампа: "Они надули нас. В этом-то и проблема с русскими — они лгут".

В Москве отметили, что мнение неназванного "чиновника" из Белого дома почему-то расходится с официальной позицией ведомства.

"Сфабрикованная упомянутым СМИ низкопробная информационная фальшивка совершенно поблекла на фоне брифинга официального представителя Белого дома, состоявшегося непосредственно в день обсуждаемого телеэфира", — сказано в сообщении российского МИД.

Как напомнили в министерстве, в ходе общения с журналистами представитель администрации американского президента Сара Сандерс без заявленного CNN "негодования" указала на то, что в ходе встречи Трампа с Лавровым в Овальном кабинете присутствовали официальные фотографы обеих сторон, а публикация снимков осуществлялась согласно установленному протоколу. Более того, Сандерс подчеркнула, что "надлежащий протокол при данной процедуре был соблюден".

"Остается резюмировать, что уже не первый информационный казус на CNN вновь со всей очевидностью продемонстрировал отсутствие у телеканала как серьезных "источников" в нынешнем Белом доме, так и профессионального ответственного подхода к журналистской деятельности", — подытожили в МИД.

Ранее официальный представитель министерства Мария Захарова раскритиковала реакцию американских СМИ на появление фотографий из Белого дома. Она назвала поведение журналистов "истерикой" и "интеллектуальной агонией".