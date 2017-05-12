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RT написал Reuters открытое письмо

17:5512.05.2017
(обновлено: 17:57 12.05.2017)
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© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкЛоготип телеканала Russia Today. Архивное фотоЛоготип телеканала Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Телеканал RT направил жалобу на агентству Reuters в связи с обвинением в распространении фейковых новостей о выборах президента во Франции и требует опровержения недостоверной информации о канале, говорится в открытом письме, опубликованном на официальном сайте телеканала.

"Телеканал RT направляет официальную жалобу в связи со статьей Reuters, озаглавленной "В США растет уверенность в том, что Россия взломала французские выборы: источники"… Поскольку агентство Reuters не смогло подкрепить доказательствами выдвинутые против RT обвинения, а также не предоставило RT возможность ответить на них до публикации, мы требуем незамедлительно опубликовать опровержение распространённой недостоверной информации об RT", — говорится в тексте письма.

Как отметили представители телеканала, в статье содержатся обвинения в адрес RT, выдвинутые на основании анонимных (а потому ни к чему не обязывающих их авторов) заявлений неких "американских чиновников", а именно – утверждения о том, что RT, освещая выборы во Франции, распространял "фейковые новости". Несмотря на всю серьезность данных обвинений, агентство Reuters не обратилось к RT за комментарием.

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"Кроме того, утверждение о распространении фейковых новостей, несмотря на его серьезность, не только представлено без комментария представителя RT, но и не подкреплено никакими доказательствами. В поддержку данного утверждения не приведено ни одного примера. Это особенно удивительно на фоне того, что в апреле само агентство Reuters сообщило, что представители предвыборного штаба Эммануэля Макрона, которые не раз обвиняли RT в распространении фейковых новостей, не смогли привести ни одного примера, который мог бы это подтвердить. За все время не было приведено ни единого доказательства того, что RT когда-либо распространял фейковые новости о Макроне или французских выборах: ни одной статьи, ни одной цитаты, ни одной публикации в соцсетях. Это объясняется тем, что все подобные обвинения абсолютно беспочвенны. RT решительно отвергает любые утверждения о какой-либо причастности к распространению фейковых новостей в целом, и о господине Макроне и французских выборах в частности", — отмечается в письме.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Согласно документу, за последние несколько месяцев Reuters в четвертый раз публикует серьезные обвинения в адрес RT без должной проверки материалов, и не предоставляя каналу право прокомментировать ситуацию. В апрельской статье о роли RT в президентских выборах в США было написано, что RT не ответил на просьбу прокомментировать информацию, хотя в действительности подобный запрос RT не получал. В опубликованной в феврале статье о выборах во Франции упоминалось интервью RT, которое канал на самом деле не брал. Ранее в том же месяце Reuters в очередной раз сделало не соответствующее действительности заявление о том, что RT отказался прокомментировать сюжет о НАТО, хотя запроса на эту тему в адрес RT также не поступало.

"Печально, что о высоких стандартах журналистики, которыми всегда гордилось Reuters, так легко забывают, когда дело касается RT. Важно отметить, что каждый раз, когда Reuters публикует ошибочную или не подкрепленную фактами информацию или отказывает RT в праве на комментарий, эти вводящие в заблуждение материалы подхватывают и перепечатывают сотни новостных СМИ по всему миру. Таким образом, если RT и может впоследствии прокомментировать или указать на ошибку в публикации самого Reuters, то у канала нет никакой возможности указать на неточности тысячам СМИ, которые пишут свои материалы на основе информации, получаемой от Reuters. В результате распространение некорректных и порочащих репутацию RT сообщений продолжается", — сказано в письме.

Также в нем отмечается, что 28 апреля RT направил руководству Reuters письмо с жалобой на тот подход, который прослеживается в публикациях агентства об RT, но еще не получил никаких комментариев.

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