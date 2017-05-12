Захарова: СМИ в США готовы ссылаться на посольство Украины, но не на МИД РФ

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американские СМИ сослались на посольство Украины, публикуя фотографии встречи главы МИД страны Павла Климкина и президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что ранее они отказались ссылаться на МИД РФ, отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Сутки американские СМИ бьются в истерике относительно публикации российской стороной фотографий Лаврова и Трампа, отказываясь перепечатывать их из неамериканских источников. А вот с Климкиным ситуация ровно противоположная: и "контакт" с президентским столом простили, и на посольство Украины в США сослались в качестве источника фотоматериала. Какие же они невозможно жалкие в своей услужливой русофобии", — написала она на своей странице в Facebook

Согласно сообщению посольства Украины в США на странице в Facebook, Трамп накануне принял главу МИД Украины Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.